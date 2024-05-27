Готовьте кондиционеры! Эксперты прогнозируют особенно жаркое лето в Тюмени

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Несмотря на то, что прогнозы на раннюю и особенно теплую весну не оправдались из-за паводков, которые существенно сказались на погоде в регионе, лето в области по-прежнему обещает быть жарким и сухим.
«На территории Урала и Сибири прогнозируется теплая погода, показатели могут превысить среднестатистические, а потому лето будет особенно жарким. Однако пока ничего не предвещает обильных осадков, скорее всего жаркий период будет засушливым», — делится прогнозом с «Нашим городом» Кашина.
Однако к такому прогнозу метеоролог и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов советует относиться без великой надежды, ведь прогнозы даются при осреднении по всему северному полушарию. Однако нельзя отрицать, что лето 2024 года все же может стать самым жарким за последнее десятилетие.