Готовьте кондиционеры! Эксперты прогнозируют особенно жаркое лето в Тюмени

Однако к такому прогнозу метеоролог и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов советует относиться без великой надежды, ведь прогнозы даются при осреднении по всему северному полушарию. Однако нельзя отрицать, что лето 2024 года все же может стать самым жарким за последнее десятилетие.