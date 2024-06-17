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Житель Тюменской области убил своего соседа из-за собаки

Избил до смерти и закопал в погребе: тюменец убил своего соседа из-за собаки

17 июня 2024, 04:54
Фото: 1MI

Житель Тюменской области убил своего соседа из-за собаки

Убийца заявил, что планировал сдаться полицейским, но перед этим хотел посетить церковь. Однако для суда этот аргумент не оказался весомым.

Заводоуковский районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. В период с 20 по 23 сентября 2023 года между ним и его соседом произошел конфликт, в ходе которого он нанес своему оппоненту множественные удары по телу и голове, из-за чего тот упал и ударился затылком об асфальт.

Мужчина скончался, его тело подсудимый занес во двор и закопал в погребе. В зале суда тюменец пояснил, что сосед ранее пытался отравить его собаку. Выйдя на прогулку со своим питомцем, мужчина снова встретил соседа — тот был пьян и размахивал ножом.

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Испугавшись за свою жизнь, он толкнул потерпевшего, но тот продолжал лезть в драку. Пытаясь защититься, тюменец снова толкнул соседа. Он упал, но больше не встал.

Подсудимый добавил, что планировал обратиться в полицию, но перед этим хотел посетить церковь в воскресенье. По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 10 лет.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени экс-полицейский избил нового мужа бывшей жены. Мужчина нанес ему удары кулаками по лицу.

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