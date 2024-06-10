В Тюмени экс-полицейский избил нового мужа бывшей жены

По словам женщины, Пелымский сломал ее дорогостоящий смартфон, заблокировал ключом коробку передач в автомобиле. Позже у экс-полицейского произошел конфликт с новым мужем своей бывшей супруги. Мужчина нанес оппоненту удары кулаками по лицу, пишет ura.ru.