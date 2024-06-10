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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Тюмени экс-полицейский избил нового мужа бывшей жены

10 июня 2024, 13:20
Бывший сотрудник тюменской полиции Владимир Пелымский избил нового супруга своей бывшей жены. Об этом журналистам рассказала сама тюменка.
Сюжет
Драка

По словам женщины, Пелымский сломал ее дорогостоящий смартфон, заблокировал ключом коробку передач в автомобиле. Позже у экс-полицейского произошел конфликт с новым мужем своей бывшей супруги. Мужчина нанес оппоненту удары кулаками по лицу, пишет ura.ru.

Отмечается, что конфликт между мужчинами произошел, когда тюменка забирала из гостей своих детей от бывшего мужа. Что стало причиной ссор, не сообщается.

На Владимира Пелымского написали заявление в полицию. В УМВД ситуацию пока никак не комментировали.

Экс-полицейский известен тем, что в 2014 году, будучи силовиком, получил три огнестрельных ранения во время задержания банды преступников в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка отдала 700 тысяч рублей аферисту-любовнику.

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