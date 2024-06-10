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Тюменец сломал челюсть соседу из-за замечания его собаке

Тюменец сломал челюсть соседу из-за замечания его собаке

10 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI
В деревне Ушакова Тюменского района мужчина сломал челюсть своему соседу из-за того, что тот сделал замечание о громкой собаке. Об этом сообщает региональное УМВД.
Сюжет
Полиция

Мужчна рассказал полицейским, прибывшим на место происшествия, что ему мешал постоянный лай соседской собаки. Из-за этого на улице между ним и хозяином собаки возник конфликт.

«В ходе спора оппонент нанес ему несколько ударов рукой по лицу. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы носа и челюсти. Сотрудники полиции задержали подозреваемого — молодого человека 1996 года рождения», — сообщили в УМВД.

Как сообщает «Вслух.ру», против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас расследование дела продолжается.

Ранее «Наш город» сообщал, что школьники на самокатах пострадали в ДТП в Тюмени.

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