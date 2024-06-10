Тюменец сломал челюсть соседу из-за замечания его собаке

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Мужчна рассказал полицейским, прибывшим на место происшествия, что ему мешал постоянный лай соседской собаки. Из-за этого на улице между ним и хозяином собаки возник конфликт.
«В ходе спора оппонент нанес ему несколько ударов рукой по лицу. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы носа и челюсти. Сотрудники полиции задержали подозреваемого — молодого человека 1996 года рождения», — сообщили в УМВД.
Как сообщает «Вслух.ру», против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас расследование дела продолжается.
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