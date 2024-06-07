Участковый в Тобольске получил срок после вызова на скандал сожителей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Информацию о вынесении приговора публикует объединенная пресс-служба судов. Как выяснилось, участковый прибыл на вызов в квартиру, где сожители выясняли отношения.
В ходе разговора со скандалистами участковый применил насилие в отношении мужчины, хотя оснований у него на это не было. После этого пара сразу помирилась и пошла в суд.
Свою вину участковый не признал, ровно как и помощи с извинениями потерпевшему не принес. В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы, а также запретил заниматься госслужбой в течение двух лет и лишил звание майора.
Ранее сообщалось о том, что начальник полиции Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку.