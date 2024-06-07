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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Участковый в Тобольске получил срок после вызова на скандал сожителей

Участковый в Тобольске получил срок после вызова на скандал сожителей

7 июня 2024, 10:26
Фото: 1MI
В Тобольске участковый получил уголовный срок за то, что пришел разнимать поругавшихся сожителей. По информации следователей, он превысил свои должностные полномочия.
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Полиция

Информацию о вынесении приговора публикует объединенная пресс-служба судов. Как выяснилось, участковый прибыл на вызов в квартиру, где сожители выясняли отношения.

В ходе разговора со скандалистами участковый применил насилие в отношении мужчины, хотя оснований у него на это не было. После этого пара сразу помирилась и пошла в суд.

Свою вину участковый не признал, ровно как и помощи с извинениями потерпевшему не принес. В связи с этим суд приговорил его к 4 годам тюрьмы, а также запретил заниматься госслужбой в течение двух лет и лишил звание майора.

Ранее сообщалось о том, что начальник полиции Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку.

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