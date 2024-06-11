Ученые: Африканские слоны осознанно обращаются друг к другу по имени

Исследователи предположили, что именно в криках слонов закодированы их уникальные имена. Для проверки этой гипотезы ученые предлагали отдельным особям прослушать записи и обнаружили, что животные положительно реагировали на источники звука, содержащие их собственные имена, в то время как на имена других слонов реакция была менее выраженной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution. В своей работе ученые использовали машинное обучение, пишет newkhakasiya.online.