Ученые: Африканские слоны осознанно обращаются друг к другу по имени

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Исследователи предположили, что именно в криках слонов закодированы их уникальные имена. Для проверки этой гипотезы ученые предлагали отдельным особям прослушать записи и обнаружили, что животные положительно реагировали на источники звука, содержащие их собственные имена, в то время как на имена других слонов реакция была менее выраженной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution. В своей работе ученые использовали машинное обучение, пишет newkhakasiya.online.
Специалисты отметили, что слоны используют имена для общения подобно тому, как это делают люди. Это свидетельствует о наличии у слонов когнитивных способностей более высокого уровня и о возможном наличии абстрактного мышления.
Исследователи обратили внимание на сходство социальной структуры слонов с человеческой. Они формируют семьи, объединяются в социальные группы и создают крупные кланы, как и люди.
Согласно исследованию, слоны не называют друг друга по именам постоянно, а используют их, когда находятся на большом расстоянии или общаются с детенышами.
В Кении эксперимент продолжался в течение 14 месяцев. Ученые следовали за слонами на автомобилях, чтобы записать их «речь». Дальнейшая задача исследования — выяснить, могут ли слоны называть окружающие их объекты.