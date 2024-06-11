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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Ученые: Африканские слоны осознанно обращаются друг к другу по имени

Ученые: Африканские слоны осознанно обращаются друг к другу по имени

11 июня 2024, 11:04
Фото: Richard de Reus / pexels
Ученые из Colorado State University провели исследование диких африканских слонов и обнаружили у них интересную способность: животные обращаются друг к другу по имени, причем делают это осознанно.

Исследователи предположили, что именно в криках слонов закодированы их уникальные имена. Для проверки этой гипотезы ученые предлагали отдельным особям прослушать записи и обнаружили, что животные положительно реагировали на источники звука, содержащие их собственные имена, в то время как на имена других слонов реакция была менее выраженной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution. В своей работе ученые использовали машинное обучение, пишет newkhakasiya.online.

Специалисты отметили, что слоны используют имена для общения подобно тому, как это делают люди. Это свидетельствует о наличии у слонов когнитивных способностей более высокого уровня и о возможном наличии абстрактного мышления.

Исследователи обратили внимание на сходство социальной структуры слонов с человеческой. Они формируют семьи, объединяются в социальные группы и создают крупные кланы, как и люди.

Согласно исследованию, слоны не называют друг друга по именам постоянно, а используют их, когда находятся на большом расстоянии или общаются с детенышами.

В Кении эксперимент продолжался в течение 14 месяцев. Ученые следовали за слонами на автомобилях, чтобы записать их «речь». Дальнейшая задача исследования — выяснить, могут ли слоны называть окружающие их объекты.

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