Из-за размытой дороги жители тюменского села боятся лишиться лекарств и продуктов

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В село Афонькино не могут проехать машины с лекарствами и продуктами. На размытую от паводка и ливней дорогу пожаловалась местная жительница Ura.ru.
«У нас дороги нет. К нам не может приехать ни скорая, ни молоко, ни хлеб, никакие продукты. У нас кончаются лекарства. На ФАПе ничего нет», — рассказала женщина.
По ее словам, из-за отсутствия дороги доставка в село также не едет. Местные жители не могут доехать до больницы, так как автобус ходит только в сухую погоду.
«Наш город» направил запрос в администрацию Казанского района, ответ ожидается.
Ранее «Наш город» писал, что владельцы коттеджей под Тюменью пожаловались Бастрыкину на проблемы с электричеством. Люди не могут переехать в новые дома из-за его отсутствия.