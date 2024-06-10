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Жители села в Тюменской области боятся лишиться лекарств и продуктов

Из-за размытой дороги жители тюменского села боятся лишиться лекарств и продуктов

10 июня 2024, 03:15
Фото: 1MI

Жители села в Тюменской области боятся лишиться лекарств и продуктов

Дорога в селе Афонькино пострадала от паводка и ливней. По словам местных жителей, запасы лекарств в населенном пункте почти иссякли.

В село Афонькино не могут проехать машины с лекарствами и продуктами. На размытую от паводка и ливней дорогу пожаловалась местная жительница Ura.ru.

«У нас дороги нет. К нам не может приехать ни скорая, ни молоко, ни хлеб, никакие продукты. У нас кончаются лекарства. На ФАПе ничего нет», — рассказала женщина.

По ее словам, из-за отсутствия дороги доставка в село также не едет. Местные жители не могут доехать до больницы, так как автобус ходит только в сухую погоду.

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«Наш город» направил запрос в администрацию Казанского района, ответ ожидается.

Ранее «Наш город» писал, что владельцы коттеджей под Тюменью пожаловались Бастрыкину на проблемы с электричеством. Люди не могут переехать в новые дома из-за его отсутствия.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Дороги#Лекарства#Продукты
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