nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Тобольске построят концертный зал на 800 места берегу Иртыша

Концертный зал построят в Тобольске на берегу Иртыша

8 июня 2024, 11:36
Фото: 1MI

В Тобольске построят концертный зал на 800 места берегу Иртыша

Концертный зал площадью 10 тысяч квадратных метров возведут в Тобольске к 2028 году. Площадка на 800 места расположится на улице Пристанской.

Архитектурная концепция будущего концертного зала уже утверждена членами архитектурно-градостроительного совета.

По словам мэра Тобольска Максима Афанасьева, на новой площадке будут проводить масштабные городские мероприятия, праздники, фестивали.

Проект реализуют при поддержке компании «СИБУР» в рамках программы «Тобольск настоящий». Только в разработку проектной документации уже вложено 140 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на Велижанском тракте (рядом с дачами) построят в 2025 году распределительный центр «Монетки». Его площадь составит около 20 тысяч квадратных метров. На работы по строительству потратят 2 миллиарда рублей.

Читайте также:
Ждите магнитную бурю: на Солнце произошли три сильные вспышкиКак несколько суток сотни людей искали пропавших в лесу маленьких Вику и ГришуТерялась дважды: мама Вики и Гриши во время поисков заблудилась в лесу
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Концерты#Фестивали
Подпишитесь
Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
Сегодня, 04:35
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
Сегодня, 06:40
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
Вчера, 07:29
«Разбил клиенту губу и смеялся»: таксистка рассказала о наглости тюменских водителей
Вчера, 05:58
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
Вчера, 01:00
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
Вчера, 08:07
"