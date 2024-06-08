Концертный зал построят в Тобольске на берегу Иртыша

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на Велижанском тракте (рядом с дачами) построят в 2025 году распределительный центр «Монетки». Его площадь составит около 20 тысяч квадратных метров. На работы по строительству потратят 2 миллиарда рублей.