Концертный зал построят в Тобольске на берегу Иртыша

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Архитектурная концепция будущего концертного зала уже утверждена членами архитектурно-градостроительного совета.
По словам мэра Тобольска Максима Афанасьева, на новой площадке будут проводить масштабные городские мероприятия, праздники, фестивали.
Проект реализуют при поддержке компании «СИБУР» в рамках программы «Тобольск настоящий». Только в разработку проектной документации уже вложено 140 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на Велижанском тракте (рядом с дачами) построят в 2025 году распределительный центр «Монетки». Его площадь составит около 20 тысяч квадратных метров. На работы по строительству потратят 2 миллиарда рублей.