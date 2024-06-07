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Проект второй объездной дороги в Тюмени подготовят к апрелю 2025 года

На строительство Южного обхода Тюмени потратят десятки миллиардов рублей

7 июня 2024, 03:45
Фото: 1MI

Проект второй объездной дороги в Тюмени подготовят к апрелю 2025 года

Работы по проектированию Южного обхода Тюмени завершатся в 2025 году. После этого строители приступят к возведению второй объездной дороги. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам на работы по реализации проекта в общей сложности будет затрачено более 20 миллиардов рублей. Денежные средства получены посредством государственно-частного партнерства или за счет софинансирование из федерального и регионального бюджетов.

«Тюменская область стоит на пересечении важнейших транспортных магистралей на пути из европейской части России в её северную и восточную части. Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Реализация проекта принесёт экономике России ощутимые плюсы», — сообщил Моор.
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