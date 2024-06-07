На строительство Южного обхода Тюмени потратят десятки миллиардов рублей

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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По его словам на работы по реализации проекта в общей сложности будет затрачено более 20 миллиардов рублей. Денежные средства получены посредством государственно-частного партнерства или за счет софинансирование из федерального и регионального бюджетов.
«Тюменская область стоит на пересечении важнейших транспортных магистралей на пути из европейской части России в её северную и восточную части. Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Реализация проекта принесёт экономике России ощутимые плюсы», — сообщил Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Пермякова появится новая велодорожка. Полосу для велосипедистов обустроят до середины октября 2024 года. На работы потратят более 40 миллионов рублей.