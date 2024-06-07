Цены на свежую клубнику в Тюмени выросли на 50%. Сколько стоит килограмм ягод?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года почти на 13% вырос индекс пиццы. Рост стоимости коснулся практически всех ингредиентов, необходимых для приготовления данного блюда. Более всего цены выросли на оливковое масло и и куриное филе — более чем на 20%.