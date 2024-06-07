Цены на свежую клубнику в Тюмени выросли на 50%. Сколько стоит килограмм ягод?

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
По словам заведующей кафедрой университета «Синергия» Евгении Жуковой, на рост цен ягод влияние оказали выросшие расходы на производство и логистику, нехватка рабочей силы для ухода за урожаем.
«Мороз также негативно отразился на урожае клубники регионов европейской части России. Из-за этого может возникнуть небольшой дефицит клубники в первых числах июня. Сгладить ситуацию сможет экспорт клубники из Белоруссии, Азербайджана, Турции и Египта», — сообщила Евгения Жукова РБК Тюмень.
Тюменские компании, которые занимаются продажами замороженных садовых ягод, также столкнулись с проблемами из-за заморозков. По словам Эльмара Ибукова, генерального директора компании «Ягоды Плюс», неурожай вишни и смородины привел к их удорожанию почти на 50% — если раньше закупочная цена составляла 190-200 руб. за кг, то сейчас уже 350 руб. за кг.
Отметим, сегодня в Тюменских магазинах килограмм свежей клубники превышает 1 тысячу рублей, замороженные ягоды стоят 300-360 рублей. Черешню продают по 600-750 рублей за килограмм, свежая вишня стоит в пределах 600-650 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года почти на 13% вырос индекс пиццы. Рост стоимости коснулся практически всех ингредиентов, необходимых для приготовления данного блюда. Более всего цены выросли на оливковое масло и и куриное филе — более чем на 20%.