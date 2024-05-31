Велодорожку за 42 миллиона рублей построят в Тюмени. Где она появится?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за ремонтных работ на теплосетях перекроют на десять дней, с 10 по 20 июня, участок по улице Тульской в районе перекрестка с проездом Геологоразведчиков. Пути объезда будут организованы по улицам 50 лет ВЛКСМ, Республики и Пермякова.