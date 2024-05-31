Велодорожку за 42 миллиона рублей построят в Тюмени. Где она появится?

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В документах указано, что протяженность велосипедной дорожки составит 2,5 километра. Подрядной организации предстоит в срок до 15 октября 2024 года провести работы по обустройству ливневой канализации, бортового камня, ограждений, озеленению и т. д.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 7 июня, подведение итогов запланиовано на 11 июня 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за ремонтных работ на теплосетях перекроют на десять дней, с 10 по 20 июня, участок по улице Тульской в районе перекрестка с проездом Геологоразведчиков. Пути объезда будут организованы по улицам 50 лет ВЛКСМ, Республики и Пермякова.