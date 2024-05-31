Запасайтесь таблетками: мощная магнитная буря обрушилась на Тюмень

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Эксперты отмечают, что геошторм на Земле продлится в течение трех суток суток — сегодня к вечеру сила геоударов достигнет 6 баллов. 1 июня, в субботу, ожидается магнитная буря силой 4-5 баллов.
Отметим, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогания — от головных болей, скачком артериального давлении до упадка сил и депрессивных состояний. Медики советуют в связи с этим больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за вспышки на Солнце, произошедшей в начале мая, жители областной столицы две ночи подряд наблюдали полярные сияния. Магнитная буря тогда достигла уровня G4 (очень сильная) и стала одной из сильнейших за последние годы.