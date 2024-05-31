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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

На Тюмени обрушилась сильнейшая магнитная буря

Запасайтесь таблетками: мощная магнитная буря обрушилась на Тюмень

31 мая 2024, 07:13
Фото: 1MI

На Тюмени обрушилась сильнейшая магнитная буря

Причина возмущение магнитного поля Земли — выбросы корональной массы на Солнце, зарегистрированные 29 мая. По информации ученых Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, сила ударов может достигать экстремального уровня.

Эксперты отмечают, что геошторм на Земле продлится в течение трех суток суток — сегодня к вечеру сила геоударов достигнет 6 баллов. 1 июня, в субботу, ожидается магнитная буря силой 4-5 баллов.

Отметим, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогания — от головных болей, скачком артериального давлении до упадка сил и депрессивных состояний. Медики советуют в связи с этим больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за вспышки на Солнце, произошедшей в начале мая, жители областной столицы две ночи подряд наблюдали полярные сияния. Магнитная буря тогда достигла уровня G4 (очень сильная) и стала одной из сильнейших за последние годы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря#Вспышки на Солнце
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