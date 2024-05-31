Запасайтесь таблетками: мощная магнитная буря обрушилась на Тюмень

Отметим, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогания — от головных болей, скачком артериального давлении до упадка сил и депрессивных состояний. Медики советуют в связи с этим больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе.