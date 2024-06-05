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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

На Тюмень надвигаются грозы и град

Зонты не помогут. На Тюмень надвигаются грозы и град

5 июня 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney

На Тюмень надвигаются грозы и град

На Тюмень надвигается мощный циклон. Погода должна испортиться уже 6 июня, кроме ливней, ожидаются и другие крайне неприятные явления.

О сильном ухудшении погоды в Тюмени сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Уже 6 июня температура может опуститься до 10 градусов, при этом в регион придет сильный ветер и ливни.

В некоторых же районах ожидается еще и гроза и град. Насколько он будет сильным — пока неизвестно. Кроме того, синоптики прогнозируют, что такая погода в области продержится пару дней, потом опять придет тепло. Аномальной жары не ожидается, весь июнь должен быть равным по числу теплых и холодных дней.

Ранее сообщалось о том, что тюменцы жалуются на город, так как он не адаптирован к жаре и требуют власти заняться этим вопросом.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Погода#Прогноз погоды
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