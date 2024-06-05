Зонты не помогут. На Тюмень надвигаются грозы и град

В некоторых же районах ожидается еще и гроза и град. Насколько он будет сильным — пока неизвестно. Кроме того, синоптики прогнозируют, что такая погода в области продержится пару дней, потом опять придет тепло. Аномальной жары не ожидается, весь июнь должен быть равным по числу теплых и холодных дней.