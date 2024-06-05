Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару

Не хватает в городе и колонок, которых раньше было много. Еще лет 20 назад можно было прийти со своей бутылкой и бесплатно набрать бутылочку холодной воды, качество у нее было вполне себе — я пила и не померла. Но сейчас можно купить только бутилированную воду, а многие холодильники летом в магазинах тоже не работают! И так мы умираем от солнцепека и жажды, хотя жара летом в Тюмени уже стало явлением ожидаемым и можно было бы хоть как-то адаптировать город для этого.