Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Я — коренная тюменка, но часто бываю в других городах России. И не понимаю, почему многие из них развиваются, а Тюмень стоит на месте. Хотя мы будто создаем иллюзию развития. У нас визуально кондиционеры в автобусах есть, а по факту они не работают и толку от них нет.
Непонятно, как люди должны выживать после поездки в огромной зеленой консервной банке, забитой людьми и пропитанной потом. Это настоящий ад на земле — люди буквально там падают в обморок! И я уверена, что не просто почти все кондиционеры в автобусах города сломались. На нас точно экономят, хотя хвастаются закупкой автобусов с кондиционерами. И приходится выходить из автобуса, собирая на себе ароматы пота десятков людей и пахнуть так целый день!
Но и после выхода из автобуса тело не ощущает неистово требуемой прохлады. Ведь многие работодатели не хотят ставить кондиционеры в офисы. Я сменила уже 4 места работы и ни в одном нормально не работал кондиционер или он вовсе не был установлен. Хотя так-то температурный режим для сотрудников работодатель соблюдать должен, но это мало кого волнует.
Может быть вы думаете, что охладиться можно во время обеда? И тут мимо. Многие кафе в центре города тоже работают без охлаждения. Не удивлюсь, если в люда попадает пот поваров или официантов, они тут не виноваты. Просто все в этом городе почему-то отвергают современную систему охлаждения воздуха! Нам нужен надзор в этой сфере, чтобы ответственных наказывали за отказ охлаждать помещение!
Не продуманными для жаркого сезона считаю остановки и ларьки с водой и мороженным. У многих нет нормального козырька, под которым можно было бы спрятаться от палящего солнца! Вообще у нас теневых участков в городе очень мало — нет в центре парков или аллей с высокими деревьями, закрывающими от солнца.
Но еще больше меня волнует отсутствие городских открытых бассейнов и пляжей с водоемами. У нас же все пруды и озера грязные и охладиться в них и искупаться просто невозможно. Все водоемы более-менее приемлемые за городом и там в выходные толпы народа, а цены космические! Не хватает тюменцам мест для купания и проблема эта назрела давно, но и ее никто решать не хочет.
А потому все пользуются фонтанами. Вы же видели этих детей в купальниках, которые бегают по фонтану на площади 400-летия. А они прямо туда еще и малую нужду справляют, что я видела неоднократно. Не думаю, что ам воды так часто обновляется, а потому все это добро потом летит в лица людей — вот так красота! Нужно запретить водить детей в такие места для купания, не для этого подобные фонтаны создаются.
Не хватает в городе и колонок, которых раньше было много. Еще лет 20 назад можно было прийти со своей бутылкой и бесплатно набрать бутылочку холодной воды, качество у нее было вполне себе — я пила и не померла. Но сейчас можно купить только бутилированную воду, а многие холодильники летом в магазинах тоже не работают! И так мы умираем от солнцепека и жажды, хотя жара летом в Тюмени уже стало явлением ожидаемым и можно было бы хоть как-то адаптировать город для этого.
Еще у нас летом традиционно начинают ремонтировать дороги и благоустраивать территории. Дело это хорошее, но не в такую жару! У нас решили сегодня покрасить все во дворе и находиться там невозможно, приходится дышать краской и из-за жары этот запах не выветривается. А ремонты дорог поднимают столбы пыли, которая остается в воздухе и ей приходится дышать!
Из-за плотной застройки у нас половина территорий вообще не продувается и из-за этого создается ощущение такой духоты. Больше деревьев — меньше домов! Таким должен стать девиз Тюмени, если город делать пригодным для существования.
В пример хочется привести европейские города, где на фоне повышение температур летом оборудуют локальные зеленые зоны, ставят питьевые фонтанчики и даже ставят целые холодные павильоны. У нас столько людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не переносят жару, но город о них совершенно не заботится и в Тюмени летом приходится выживать, а не жить!