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Updated Сегодня, 05:38

9-летняя тюменка попала под колеса автомобиля Toyota прямо у детской площадки.

«Получила травму головы»: 9-летнюю тюменку сбила Toyota во дворе на Федюнинского

5 июня 2024, 05:36
Фото: ГИБДД Тюменской области
9-летняя тюменка попала под колеса автомобиля Toyota прямо у детской площадки.

9-летняя тюменка попала под колеса автомобиля Toyota прямо у детской площадки

39-летний водитель на автомобиле Toyota сбил 9-летнего ребенка в одном из дворов на улице Федюнинского, ребенок получил травму, а водитель заявил, что не успел среагировать и девочка резко выбежала на дорогу.
Сюжет
Дети

Девочка играла на детской площадке с друзьями и, вероятно заигравшись, она выбежала из-за электрощитовой на дорогу — прямо под колеса проезжавшей по придомовой дороге Toyota. Ребенок получил травму головы.

Водитель сообщал сотрудникам ГИБДД, что не смог вовремя увидеть ребенка на дороге. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вместе с тем ГИБДД Тюменской области напоминает тюменским родителям о необходимости объяснять детям, что выбегать на дорогу нельзя, тем более из-за преград, которые скрывают ребенка от обзора водителя.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе под Тюменью насмерть разбился пожилой байкер без прав. Ранее этот водитель 27 раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.

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