«Получила травму головы»: 9-летнюю тюменку сбила Toyota во дворе на Федюнинского

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Девочка играла на детской площадке с друзьями и, вероятно заигравшись, она выбежала из-за электрощитовой на дорогу — прямо под колеса проезжавшей по придомовой дороге Toyota. Ребенок получил травму головы.
Водитель сообщал сотрудникам ГИБДД, что не смог вовремя увидеть ребенка на дороге. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Вместе с тем ГИБДД Тюменской области напоминает тюменским родителям о необходимости объяснять детям, что выбегать на дорогу нельзя, тем более из-за преград, которые скрывают ребенка от обзора водителя.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе под Тюменью насмерть разбился пожилой байкер без прав. Ранее этот водитель 27 раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.