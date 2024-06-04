nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Малолетний водитель на трассе под Тюменью в ДТП угробил трех своих пассажиров

Фатальная ошибка. По вине малолетнего водителя на тюменской трассе погибли 3 человека

4 июня 2024, 15:54
Фото: 1MI

Малолетний водитель на трассе под Тюменью в ДТП угробил трех своих пассажиров

В Тюмени вынесли приговор 17-летнему водителю, по вине которого в ДТП погибли три его пассажира. Сидевший за рулем не уступил дорогу большегрузу, в результате чего легковушку виновника просто разнесло на куски.
Сюжет
ДТП

О вынесении приговора сообщает прокуратура Тюменской области. Выяснилось, что на тот момент 16 летний водитель ехал по трассе Челябинск-Новосибирск-Омск-Тюмень у Бердюжского района не уступил дорогу большегрузу при повороте налево. В результате машины столкнулись и легковушку с малолетним водителем разнесло на куски.

В машине, кроме него было еще 3 пассажира, в том числе владелец машины. Двое из них погибли на месте, еще один — в больнице.

В результате суд постановил признать подсудимого виновным, направить его на 3 года и 6 месяцев в воспитательную колонию и лишить права управления транспортным средством на 2 года и 6 месяцев.

Ранее сообщалось о байкере на Тюменской трассе, разбившемся насмерть. Погиб он, управляя мотоциклом, даже не имея прав.

Читайте также:
На трассе под Тюменью насмерть разбился пожилой байкер без правПассажирский автобус попал в ДТП на тюменской «трассе смерти». Есть пострадавшиеНа «трассе смерти» под Тюменью в ДТП насмерть разбился человек
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Тюменский суд
Подпишитесь
«Пенсию на пятилитровки!»: тюменцы, оставшиеся без воды, излили народный гнев Путину
Сегодня, 08:44
Горит гектарами! Тюменскую область вновь окутали лесные пожары
Сегодня, 06:17
«Силовик, тоболяк или женщина»: кто станет главой администрации Тюмени?
Сегодня, 11:14
Маленькие герои. Бесстрашные школьники совершили подвиг на пожаре в Тюмени
Сегодня, 09:38
«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
Сегодня, 04:52
Интенсивный рост уровня воды в тюменских реках прекратился. Тура начала резко мелеть
Сегодня, 03:43
"