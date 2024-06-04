Фатальная ошибка. По вине малолетнего водителя на тюменской трассе погибли 3 человека

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
О вынесении приговора сообщает прокуратура Тюменской области. Выяснилось, что на тот момент 16 летний водитель ехал по трассе Челябинск-Новосибирск-Омск-Тюмень у Бердюжского района не уступил дорогу большегрузу при повороте налево. В результате машины столкнулись и легковушку с малолетним водителем разнесло на куски.
В машине, кроме него было еще 3 пассажира, в том числе владелец машины. Двое из них погибли на месте, еще один — в больнице.
В результате суд постановил признать подсудимого виновным, направить его на 3 года и 6 месяцев в воспитательную колонию и лишить права управления транспортным средством на 2 года и 6 месяцев.
Ранее сообщалось о байкере на Тюменской трассе, разбившемся насмерть. Погиб он, управляя мотоциклом, даже не имея прав.