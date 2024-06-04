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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

На трассе под Тюменью насмерть разбился пожилой байкер без прав

На трассе под Тюменью насмерть разбился пожилой байкер без прав

4 июня 2024, 15:35
Фото: Изображение Midjourney
На окружной трассе под Тюменью насмерть разбился мотоциклист. Это уже второе за неделю смертельное ДТП с мотоциклом.
Сюжет
ДТП

Информацию о ДТП с мотоциклом приводит Управление ГАИ по Тюменской области. Известно, что 67-летний водитель мотоцикла ехал на большой скорости, не справился с управлением и въехал в ограждение.

При этом мужчина не имел прав на управление мотоциклом и до этого 27 раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.

Напомним, что ранее сообщалось о другом ДТП в Тюмени, там погибли два мотоциклиста. От столкновения их откинуло настолько далеко, что искать их пришлось поисковой группе.

Фото: УГИБДД по Тюменской области

Напомним, что ранее сообщалось о другом ДТП в Тюмени, там погибли два мотоциклиста. От столкновения их откинуло настолько далеко, что искать их пришлось поисковой группе.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Мотоциклы
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