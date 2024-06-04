На трассе под Тюменью насмерть разбился пожилой байкер без прав

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Информацию о ДТП с мотоциклом приводит Управление ГАИ по Тюменской области. Известно, что 67-летний водитель мотоцикла ехал на большой скорости, не справился с управлением и въехал в ограждение.
При этом мужчина не имел прав на управление мотоциклом и до этого 27 раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.
Напомним, что ранее сообщалось о другом ДТП в Тюмени, там погибли два мотоциклиста. От столкновения их откинуло настолько далеко, что искать их пришлось поисковой группе.
Напомним, что ранее сообщалось о другом ДТП в Тюмени, там погибли два мотоциклиста. От столкновения их откинуло настолько далеко, что искать их пришлось поисковой группе.