РЭО выступил за инициативу ассоциации «Ресурс» заполнять пустые поезда вторсырьем

Как отметила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, существует серьезная проблема обращения с вторсырьем на удаленных и труднодоступных территориях. В связи с этим организация предложила использовать незанятые товарные составы РЖД для транспортировки отходов — безусловно, с соблюдением всех санитарных правил и требований, передает 56orb.ru.