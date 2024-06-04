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РЭО выступил за инициативу ассоциации «Ресурс» заполнять пустые поезда вторсырьем

РЭО выступил за инициативу ассоциации «Ресурс» заполнять пустые поезда вторсырьем

4 июня 2024, 17:39
Фото: 1MI
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» предложила заполнять пустые поезда твердыми коммунальными отходами для их транспортировки в места накопления и утилизации. Инициативу организации поддержал Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации

Как отметила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, существует серьезная проблема обращения с вторсырьем на удаленных и труднодоступных территориях. В связи с этим организация предложила использовать незанятые товарные составы РЖД для транспортировки отходов — безусловно, с соблюдением всех санитарных правил и требований, передает 56orb.ru.

Предложение ассоциации вошло в решение совета и было направлено на рассмотрение в Минпромторг России и другим профильным ведомствам.

Гендиректор Российского экологического оператор Денис Буцаев заявил, что компания полностью поддерживает такое предложение. Главное, по его словам, — обеспечить экологическую безопасность и комфорт жителей удаленных территорий.

Тема прошедшего совета — «Актуальные вопросы реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока».

Напомним, что РЭО занимается формированием в стране комплексной системы обращения с отходами с целью построения экономики замкнутого цикла.

#Общество
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