РЭО выступил за инициативу ассоциации «Ресурс» заполнять пустые поезда вторсырьем

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Как отметила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, существует серьезная проблема обращения с вторсырьем на удаленных и труднодоступных территориях. В связи с этим организация предложила использовать незанятые товарные составы РЖД для транспортировки отходов — безусловно, с соблюдением всех санитарных правил и требований, передает 56orb.ru.
Предложение ассоциации вошло в решение совета и было направлено на рассмотрение в Минпромторг России и другим профильным ведомствам.
Гендиректор Российского экологического оператор Денис Буцаев заявил, что компания полностью поддерживает такое предложение. Главное, по его словам, — обеспечить экологическую безопасность и комфорт жителей удаленных территорий.
Тема прошедшего совета — «Актуальные вопросы реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока».
Напомним, что РЭО занимается формированием в стране комплексной системы обращения с отходами с целью построения экономики замкнутого цикла.