Около 1,5 тысячи тюменцев прошли медреабилитацию в «Градостроителе» с начала года

С января по июнь 2024 года в Тюменском центре реабилитации «Градостроитель» помогли восстановить здоровье 1500 пациентам. Об этом «Нашему городу» сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Из общей цифры прошедших курс реабилитации: 973 человека с заболеваниями костно-мышечной и периферической нервной системы,

346 — с патологиями центральной нервной системы (инсульт, воспалительные заболевания головного мозга, травмы головного и спинного мозга).

168 — с соматическими заболеваниями (кардиология, онкология, дыхательная система). Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм « Акцент в медицинской реабилитации делаем на те заболевания, которые могут привести человека к инвалидности. К примеру, в 95 процентах случаев пациентов после инсульта к нам на восстановление переводят „с койки на койку“ из сосудистых центров. Такой же порядок организован и в отношении пациентов после эндопротезирования суставов» , — пояснила главврач учреждения Людмила Барсукова. Напомним, областной лечебно-реабилитационный центр» Градостроитель» является государственной организацией, учрежденной департаментом здравоохранения Тюменской области. Пройти восстановительное лечение здесь могут жители региона по направлению от своего лечащего врача. Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».