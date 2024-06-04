Около 1,5 тысячи тюменцев прошли медреабилитацию в «Градостроителе» с начала года

Posted 4 июня, 12:23
Published 4 июня, 12:23
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Из общей цифры прошедших курс реабилитации:
«Акцент в медицинской реабилитации делаем на те заболевания, которые могут привести человека к инвалидности. К примеру, в 95 процентах случаев пациентов после инсульта к нам на восстановление переводят „с койки на койку“ из сосудистых центров. Такой же порядок организован и в отношении пациентов после эндопротезирования суставов», — пояснила главврач учреждения Людмила Барсукова.
Напомним, областной лечебно-реабилитационный центр» Градостроитель» является государственной организацией, учрежденной департаментом здравоохранения Тюменской области. Пройти восстановительное лечение здесь могут жители региона по направлению от своего лечащего врача.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».