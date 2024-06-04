nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

Индус обновил рекорд по печатанию носом

4 июня 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом
Гражданин Индии Винод Кумар Чаудхари установил свой новый мировой рекорд по скорости набора текста носом.

Как сообщает newkhakasiya.online, информация о его достижении появилось на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Время, которое индийцу понадобилось для правильного набора латинского алфавита с пробелами, составило 25,66 секунды.

Это не первый мировой рекорд, который установил Винод Чаудхари. В прошлом году он также добился успеха, но тогда его время составило 27,8 секунды, и затем сократилось до 26,73 секунды. Кроме того, он установил рекорды по скорости набора алфавита одной рукой в обратном направлении (5,36 секунды) и руками, находящимися за спиной (6,78 секунды).

Важно отметить, что у Винода четверо детей, и он уделяет много времени тренировкам для достижения великолепных результатов. Рекордсмен рассказал, что является профессиональным наборщиком текстов и решил установить нестандартное достижение, которое связано с его деятельностью.

При этом у мужчины есть собственная мотивация для достижения высоких результатов: когда он был ребенком, то мечтал стать спринтером и бегал на дистанции 100 и 200 метров. Но со спортивной карьерой у него не сложилось, зато он смог реализоваться в другом направлении, которое тоже связано со скоростью. Свой успех в достижении рекордов он объясняет позитивным мышлением и ежедневной медитацией.

Подпишитесь
«Пенсию на пятилитровки!»: тюменцы, оставшиеся без воды, излили народный гнев Путину
Сегодня, 08:44
Горит гектарами! Тюменскую область вновь окутали лесные пожары
Сегодня, 06:17
Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени
Вчера, 08:06
Этническая преступность. Стоит ли тюменцам бояться бойцов из ММА-подполья?
Вчера, 10:14
«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?
Вчера, 07:45
Интенсивный рост уровня воды в тюменских реках прекратился. Тура начала резко мелеть
Сегодня, 03:43
"