Индус обновил рекорд по печатанию носом

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Как сообщает newkhakasiya.online, информация о его достижении появилось на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Время, которое индийцу понадобилось для правильного набора латинского алфавита с пробелами, составило 25,66 секунды.
Это не первый мировой рекорд, который установил Винод Чаудхари. В прошлом году он также добился успеха, но тогда его время составило 27,8 секунды, и затем сократилось до 26,73 секунды. Кроме того, он установил рекорды по скорости набора алфавита одной рукой в обратном направлении (5,36 секунды) и руками, находящимися за спиной (6,78 секунды).
Важно отметить, что у Винода четверо детей, и он уделяет много времени тренировкам для достижения великолепных результатов. Рекордсмен рассказал, что является профессиональным наборщиком текстов и решил установить нестандартное достижение, которое связано с его деятельностью.
При этом у мужчины есть собственная мотивация для достижения высоких результатов: когда он был ребенком, то мечтал стать спринтером и бегал на дистанции 100 и 200 метров. Но со спортивной карьерой у него не сложилось, зато он смог реализоваться в другом направлении, которое тоже связано со скоростью. Свой успех в достижении рекордов он объясняет позитивным мышлением и ежедневной медитацией.