Индус обновил рекорд по печатанию носом

При этом у мужчины есть собственная мотивация для достижения высоких результатов: когда он был ребенком, то мечтал стать спринтером и бегал на дистанции 100 и 200 метров. Но со спортивной карьерой у него не сложилось, зато он смог реализоваться в другом направлении, которое тоже связано со скоростью. Свой успех в достижении рекордов он объясняет позитивным мышлением и ежедневной медитацией.