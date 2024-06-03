Горный курорт «Роза Хутор» первым из российских курортов появился в Roblox

Это первый случай, когда российский курорт пытается освоить формат взаимодействия с отдыхающими через арт-пространства и узнаваемые локации на онлайн-платформе. Виртуальное пространство Roblox пользуется высокой популярностью как у детей, так и у молодежи. Площадка дает возможность общаться напрямую с этой аудиторией, составляющей значительную часть гостей горнолыжного курорта. В дальнейшем создатели метавселенной курорта планируют усовершенствовать варианты коммуникации с аудиторией путем проведения ивентов и создания новых цифровых инструментов.