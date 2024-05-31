Взрослый сын не хочет работать и жить отдельно: что делать родителям?

Если с мамой и папой живет взрослая девушка, это почти не привлекает внимания общества. Однако, когда родители вынуждены обеспечивать повзрослевшего сына, это не считается нормой. Взрослому мужчине вскоре предстоит стать главой новой семьи, поэтому обычно он старается быстрее встать на ноги, найти работу и отдельное жилье. Сына, который не работает и продолжает жить с отцом и матерью, следует спросить напрямую, что мешает его сепарации.