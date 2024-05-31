Взрослый сын не хочет работать и жить отдельно: что делать родителям?

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Если с мамой и папой живет взрослая девушка, это почти не привлекает внимания общества. Однако, когда родители вынуждены обеспечивать повзрослевшего сына, это не считается нормой. Взрослому мужчине вскоре предстоит стать главой новой семьи, поэтому обычно он старается быстрее встать на ноги, найти работу и отдельное жилье. Сына, который не работает и продолжает жить с отцом и матерью, следует спросить напрямую, что мешает его сепарации.
Говорить необходимо спокойно, при этом не забыв спросить самих себя: в самом ли деле ваш повзрослевший ребенок оказался в трудной ситуации или он просто удобно устроился? На основе полученного ответа будет выстраиваться ваша тактика поведения в дальнейшем, сообщает newia.ru.
Если все еще неопытный молодой мужчина испытывает сложности при поиске работы, которая придется ему по душе, окажите ему поддержку. Помогите сыну в поиске вакансий, предложите на первое время оплатить арендованное жилье.
Но бывает и так, что ваше дитя солидного возраста остается несамостоятельным, поскольку это удобно. Сын попросту желает продолжать пользоваться комфортной квартирой родителей и питаться приготовленной для него пищей в условиях привычного быта. В этом случае необходимо обсудить с ним неизбежность сепарации. Объясните взрослому ребенку, что он рискует потерять себя как личность.
Есть вероятность, что он начал вести себя так из-за вашей гиперопеки и вы сами оградили его от рутины быта. От этой модели поведения придется отказаться, уничтожив сложившуюся зону комфорта.
Если взрослый мужчина даже не думает о том, что пришла пора жить самостоятельно, сами создайте мотивацию. Это научит его ответственности и вынудит принимать собственные решения. Если ситуация не меняется, несмотря ни на что, — проконсультируйтесь с психологом.