Ущерб от аварии на Стреле, в которой чудом выжила тюменка, оценили в полмиллиона

Власти рассказали о сумме ущерба от ДТП, которое произошло в конце мая в районе Стрелы. Он составил почти полмиллиона рублей. По словам представителя мэрии, никаких нарушений со стороны городским служб, которые могли бы привести к аварии, не выявлено.

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