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Ущерб от аварии на Стреле, в которой чудом выжила тюменка, оценили в полмиллиона

Ущерб от аварии на Стреле, в которой чудом выжила тюменка, оценили в полмиллиона

31 мая 2024, 10:30
Фото: 1MI
Власти рассказали о сумме ущерба от ДТП, которое произошло в конце мая в районе Стрелы. Он составил почти полмиллиона рублей. По словам представителя мэрии, никаких нарушений со стороны городским служб, которые могли бы привести к аварии, не выявлено.

За часть пострадавших конструкций отвечает «Тюменгормост» и «ТОДЭП».

«Ежедневно по контракту осуществляется контроль за соблюдением требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений. Установленные опоры отвечали техническим требованиям. Дополнительно сообщаем, что установленная растяжка с дорожными знаками по ул. Ленина — ул. Мориса Тореза отвечает установленным требованиям», — цитирует РБК Тюмень ответ городской администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, об аварии, где столб упал на авто, насквозь пройдя через салон. Девушка-водитель в ДТП не пострадала. Тогда на место аварии приезжал ее возлюбленный, который сделал ей предложение.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Деньги#Новости тюмени#Авария на дороге
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