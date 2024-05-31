Ущерб от аварии на Стреле, в которой чудом выжила тюменка, оценили в полмиллиона

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
За часть пострадавших конструкций отвечает «Тюменгормост» и «ТОДЭП».
«Ежедневно по контракту осуществляется контроль за соблюдением требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений. Установленные опоры отвечали техническим требованиям. Дополнительно сообщаем, что установленная растяжка с дорожными знаками по ул. Ленина — ул. Мориса Тореза отвечает установленным требованиям», — цитирует РБК Тюмень ответ городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, об аварии, где столб упал на авто, насквозь пройдя через салон. Девушка-водитель в ДТП не пострадала. Тогда на место аварии приезжал ее возлюбленный, который сделал ей предложение.