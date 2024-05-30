Наглый тюменец выехал на встречку в Сочи и обматерил водителя. Видео

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
На кадрах, водитель китайского авто с регионом 72 сворачивает на второстепенную дорогу и упирается «в лоб» другого автомобиля.
«Ты не водитель?! Пропустить что ли не можешь, блин (слово изменено на цензурное)», — возмущается нарушитель.
Видео уже разлетелось по тюменским городским пабликам. Многие предполагают, что из-за сложного и интенсивного движения не местный водитель мог просто пропустить поворот. Однако это не снимает с водителя ответственности.
Согласно кодексу об административных правонарушениях, минимальное наказание за такой проступок — штраф пять тысяч рублей. И это ему повезло: если бы на его пути попался патруль ДПС, то тюменец мог лишиться прав на полгода.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени штрафы самокатчикам увеличили до 150 тысяч рублей.