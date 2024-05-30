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Наглый тюменец выехал на встречку в Сочи и обматерил водителя

Наглый тюменец выехал на встречку в Сочи и обматерил водителя. Видео

30 мая 2024, 18:14
Фото: 1MI

Наглый тюменец выехал на встречку в Сочи и обматерил водителя

Водитель с тюменскими номерами в Сочи выехал на полосу встречного движения и обматерил другого водителя. Видео инцидента попало в социальные сети.
Сюжет
Авария

На кадрах, водитель китайского авто с регионом 72 сворачивает на второстепенную дорогу и упирается «в лоб» другого автомобиля.

«Ты не водитель?! Пропустить что ли не можешь, блин (слово изменено на цензурное)», — возмущается нарушитель.

Видео уже разлетелось по тюменским городским пабликам. Многие предполагают, что из-за сложного и интенсивного движения не местный водитель мог просто пропустить поворот. Однако это не снимает с водителя ответственности.

Видео: ЧП в Тюмени

Согласно кодексу об административных правонарушениях, минимальное наказание за такой проступок — штраф пять тысяч рублей. И это ему повезло: если бы на его пути попался патруль ДПС, то тюменец мог лишиться прав на полгода.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени штрафы самокатчикам увеличили до 150 тысяч рублей.

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