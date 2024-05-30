Архитектору лучшего концепта обновления бульвара в Тюмени заплатят 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По его словам, на выполнение работ потребуется 15 миллионов рублей. Реновация пройдет в несколько этапов.
«Площадь бульвара около пяти тысяч квадратов. Чтобы с ним что-то сделать, в лучшем случае необходимо 15 млн рублей. Нельзя сказать, что у нас эти деньги лежат на счету и мы прямо сейчас можем приступить к работам. Сделаем первый этап, в следующем году будем продолжать вести диалоги с властью», — цитирует Колесника ura.ru.
Среди сложностей в реновации специалист отметил паркинг, который находится под бульваром. Сейчас компания предложила архитекторам разработать концепт обновления места притяжения. Автор лучшей работы получит 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские работодатели на 54% подняли зарплаты инженерам.