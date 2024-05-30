nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Тюмени обновят литературный бульвар

Архитектору лучшего концепта обновления бульвара в Тюмени заплатят 150 тысяч рублей

30 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Тюмени обновят литературный бульвар

Литературный бульвар, который находится в центре Тюмени планируют обновить. Об этом сообщил основатель редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник.

По его словам, на выполнение работ потребуется 15 миллионов рублей. Реновация пройдет в несколько этапов.

«Площадь бульвара около пяти тысяч квадратов. Чтобы с ним что-то сделать, в лучшем случае необходимо 15 млн рублей. Нельзя сказать, что у нас эти деньги лежат на счету и мы прямо сейчас можем приступить к работам. Сделаем первый этап, в следующем году будем продолжать вести диалоги с властью», — цитирует Колесника ura.ru.

Среди сложностей в реновации специалист отметил паркинг, который находится под бульваром. Сейчас компания предложила архитекторам разработать концепт обновления места притяжения. Автор лучшей работы получит 150 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские работодатели на 54% подняли зарплаты инженерам.

Читайте также:
Участок с 8 домами и 19 зданиями хотят отдать под КРТ в ТюмениТюменский паводок подбирается к критической отметке, а шашлык побьет рекордВ Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру банка, похитившему полмиллиарда рублей
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Реновация
Подпишитесь
Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслан Кухарука?
Сегодня, 10:00
«Для вас там все родное»: Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить Югру
Сегодня, 09:46
Минус 72 сантиметра! Уровень воды в Туре начал стремительно падать
Сегодня, 07:53
В Тюменской области изменится график выплат пенсий и пособий в июне 2024 года
Сегодня, 01:00
Почти втрое: разница в зарплатах учителей в Москве и Тюмени поставила новый рекорд
Сегодня, 09:15
Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть
Сегодня, 03:59
"