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В Тюмени штрафы самокатчикам увеличили до 150 тысяч рублей

В Тюмени штрафы самокатчикам увеличили до 150 тысяч рублей

30 мая 2024, 15:51
Фото: 1MI
Жители Тюмени, использующие сервисы по краткосрочной аренде самокатов и нарушающие правила дорожного движения будут оштрафованы от 500 рублей до 150 тысяч рублей. Решение об ужесточении санкций приняли оператора кикшеринга по всей России.

Так, поездка с пассажиром будет караться штрафов в 5 тысяч рублей, некорректная парковка — 500 рублей, управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя — от 100 до 150 тысяч в зависимости от оператора.

«В прошлом сезоне услугами прокатных электросамокатов в России воспользовались 36,5 млн человек. По статистике самих операторов, пользователей, которые систематически и злостно нарушают правила дорожного движения и внутренние правила сервисов, не более 1% от этого числа, — цитирует „Российская газета“ директора Ассоциации операторов микромобильности Ксению Эрдман.

Отметим, что в Тюмени операторами кикшеринга являются Whoosh и «МТС Юрент». Дополнительно к штрафу может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда.

Ранее «Наш город» писал, что ребенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в Тюмени.

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