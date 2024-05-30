В Тюмени штрафы самокатчикам увеличили до 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Так, поездка с пассажиром будет караться штрафов в 5 тысяч рублей, некорректная парковка — 500 рублей, управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя — от 100 до 150 тысяч в зависимости от оператора.
«В прошлом сезоне услугами прокатных электросамокатов в России воспользовались 36,5 млн человек. По статистике самих операторов, пользователей, которые систематически и злостно нарушают правила дорожного движения и внутренние правила сервисов, не более 1% от этого числа, — цитирует „Российская газета“ директора Ассоциации операторов микромобильности Ксению Эрдман.
Отметим, что в Тюмени операторами кикшеринга являются Whoosh и «МТС Юрент». Дополнительно к штрафу может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда.
Ранее «Наш город» писал, что ребенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в Тюмени.