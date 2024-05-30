В Тюмени штрафы самокатчикам увеличили до 150 тысяч рублей

Так, поездка с пассажиром будет караться штрафов в 5 тысяч рублей, некорректная парковка — 500 рублей, управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя — от 100 до 150 тысяч в зависимости от оператора.