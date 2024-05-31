Ученые выявили изменение мотивации геймеров за последние 9 лет

Ученые также отметили изменения в особенностях потребления медиаконтента современными пользователями. Сегодня короткие видеоролики стали более популярными, чем длинные, а среднее время, проведенное пользователями в окне компьютерного приложения, уменьшилось. Например, в 2016 году это время составляло 47 секунд, в то время как в 2004 году оно было 2,5 минуты.