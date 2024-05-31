Ученые выявили изменение мотивации геймеров за последние 9 лет

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:30
Исследователи Quantic Foundry проанализировали мотивацию геймеров. Результаты их исследования показали, что новое поколение предпочитает простые игры, где не нужно уметь планировать и решать стратегические задачи.
Ученые проанализировали ответы более 1,5 миллиона геймеров со всего мира за период с 2015 по 2024 год. Оказалось, что 67% геймеров сегодня придают меньшее значение анализу решений и долгосрочному планированию по сравнению с геймерами в 2015 году, сообщает newkhakasiya.online.
Исследователи провели аналогии снижения показателя мотивации стратегии со снижением IQ всех людей на 6,75 пункта, а также с уменьшением роста всех мужчин на 3,5 сантиметра.
Ученые также отметили изменения в особенностях потребления медиаконтента современными пользователями. Сегодня короткие видеоролики стали более популярными, чем длинные, а среднее время, проведенное пользователями в окне компьютерного приложения, уменьшилось. Например, в 2016 году это время составляло 47 секунд, в то время как в 2004 году оно было 2,5 минуты.