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Ученые выявили изменение мотивации геймеров за последние 9 лет

Ученые выявили изменение мотивации геймеров за последние 9 лет

31 мая 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Игры, требующие стратегического мышления и планирования, стали менее популярны среди современных геймеров. Это связано с изменением мотивации игроков.

Исследователи Quantic Foundry проанализировали мотивацию геймеров. Результаты их исследования показали, что новое поколение предпочитает простые игры, где не нужно уметь планировать и решать стратегические задачи.

Ученые проанализировали ответы более 1,5 миллиона геймеров со всего мира за период с 2015 по 2024 год. Оказалось, что 67% геймеров сегодня придают меньшее значение анализу решений и долгосрочному планированию по сравнению с геймерами в 2015 году, сообщает newkhakasiya.online.

Исследователи провели аналогии снижения показателя мотивации стратегии со снижением IQ всех людей на 6,75 пункта, а также с уменьшением роста всех мужчин на 3,5 сантиметра.

Ученые также отметили изменения в особенностях потребления медиаконтента современными пользователями. Сегодня короткие видеоролики стали более популярными, чем длинные, а среднее время, проведенное пользователями в окне компьютерного приложения, уменьшилось. Например, в 2016 году это время составляло 47 секунд, в то время как в 2004 году оно было 2,5 минуты.

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