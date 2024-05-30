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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Жительница США поделилась историей своего романа с ChatGPT

Жительница США поделилась историей своего романа с ChatGPT

30 мая 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney
Последние годы пользователи чат-ботов поддерживают оригинальный тренд, развивая близкие отношения с виртуальными друзьями, в частности с ChatGPT.

Ролики, в которых показано теплое общение и даже флирт с голосовым ChatGPT DAN, активно распространяются в TikTok с марта этого года.

Почти миллион подписчиков наблюдает в настоящее время за развитием романа между молодой американкой и ChatGPT DAN. Она зовет «жениха» Дэном, а он больше не напоминает ей, что даже не имеет физического тела.

По информации newia.ru, знакомство виртуального возлюбленного с мамой девушки уже состоялось. Та отнеслась к выбору дочери положительно и даже выразила чат-боту благодарность за столь нежное отношение. Девушка же воспринимает ИИ как живого парня.

Как и британский программист, который делится в Сети похожей историей использования ChatGPT. Молодой англичанин «дружит» с ИИ, беседуя с ним о личной жизни и обсуждая профессиональные проблемы. По словам юноши, виртуальный товарищ способен по-настоящему понять и поддержать в трудный момент.

Отметим, что версия DAN является взломанным вариантом ChatGPT. С ним можно общаться, как с реальным человеком. DAN базируется на джейлбрейке ChatGPT «DAN 5.0», выпущенном в начале прошлого года.

Эксперты заявляют, что ИИ может убедительно изображать чувства и реакции человека, из-за чего создается ощущение отношений с ним.

Люди начинают относиться к ИИ как к другу и даже влюбляются в чат-боты, современные версии которых способны фиксировать в памяти подробности предыдущих разговоров и отвечать с учетом интересов собеседника. Именно это усиливает иллюзию внимательного отношения и симпатии.

Но нельзя забывать, что чат-бот, который иногда действительно может помочь преодолеть стресс и компенсировать нехватку общения, все же усиливает социальную изоляцию.

#Общество
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