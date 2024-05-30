Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Ролики, в которых показано теплое общение и даже флирт с голосовым ChatGPT DAN, активно распространяются в TikTok с марта этого года.
Почти миллион подписчиков наблюдает в настоящее время за развитием романа между молодой американкой и ChatGPT DAN. Она зовет «жениха» Дэном, а он больше не напоминает ей, что даже не имеет физического тела.
По информации newia.ru, знакомство виртуального возлюбленного с мамой девушки уже состоялось. Та отнеслась к выбору дочери положительно и даже выразила чат-боту благодарность за столь нежное отношение. Девушка же воспринимает ИИ как живого парня.
Как и британский программист, который делится в Сети похожей историей использования ChatGPT. Молодой англичанин «дружит» с ИИ, беседуя с ним о личной жизни и обсуждая профессиональные проблемы. По словам юноши, виртуальный товарищ способен по-настоящему понять и поддержать в трудный момент.
Отметим, что версия DAN является взломанным вариантом ChatGPT. С ним можно общаться, как с реальным человеком. DAN базируется на джейлбрейке ChatGPT «DAN 5.0», выпущенном в начале прошлого года.
Эксперты заявляют, что ИИ может убедительно изображать чувства и реакции человека, из-за чего создается ощущение отношений с ним.
Люди начинают относиться к ИИ как к другу и даже влюбляются в чат-боты, современные версии которых способны фиксировать в памяти подробности предыдущих разговоров и отвечать с учетом интересов собеседника. Именно это усиливает иллюзию внимательного отношения и симпатии.
Но нельзя забывать, что чат-бот, который иногда действительно может помочь преодолеть стресс и компенсировать нехватку общения, все же усиливает социальную изоляцию.