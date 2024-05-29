ВТБ приступил к основному этапу интеграции бизнеса двух банков

Также отмечается, что при переводе основной части клиентов «Открытия» в ВТБ будет применена цифровая технология. Это означает, что переход произойдет онлайн, за несколько кликов и без посещения офиса. Перевыпускать карты — дебетовые и зарплатные — также не потребуется. После поступления уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ все розничные клиенты «Открытия» смогут принять окончательное решение до конца 2024 года, когда объединение бизнесов двух банков будет считаться завершенным. То есть весь процесс интеграции ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.