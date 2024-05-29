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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

ВТБ приступил к основному этапу интеграции бизнеса двух банков

ВТБ приступил к основному этапу интеграции бизнеса двух банков

29 мая 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ проинформировал о старте основного этапа интеграции бизнеса двух кредитных организаций. Как отмечается, до конца июня розничные клиенты «Открытия» получат персональные уведомления с рекомендацией по онлайн-переходу в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.

Как пишет inkazan.ru, в последних числах декабря 2022 года стало известно о покупке ВТБ банка «Открытие». С этого времени банкоматная сеть обеих кредитных организаций стала общей, появилась цессия кредитов. Более того, в отделениях «Открытия» стали доступны сервисы и услуги ВТБ. И вот настал момент для основного этапа объединения.

По мнению заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, слияние ВТБ с «Открытием» имеет шансы стать самым крупным по масштабам и технически сложным проектом на финансовом рынке РФ.

Также отмечается, что при переводе основной части клиентов «Открытия» в ВТБ будет применена цифровая технология. Это означает, что переход произойдет онлайн, за несколько кликов и без посещения офиса. Перевыпускать карты — дебетовые и зарплатные — также не потребуется. После поступления уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ все розничные клиенты «Открытия» смогут принять окончательное решение до конца 2024 года, когда объединение бизнесов двух банков будет считаться завершенным. То есть весь процесс интеграции ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.

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