Visa презентовала новое поколение банковских карт

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Как передает newkhakasiya.online, новая карта интересна тем, что поддерживает несколько способов оплаты.
Пользователь может легко переключаться между кредитным и дебетовым счетами и может оплачивать покупки бонусами. Карта фактически превращает мобильное устройство в кассовый аппарат с биометрической верификацией, что значительно повышает безопасность транзакций.
Кроме того, Visa тестирует новую защитную технологию, способную предотвратить более половины случаев мошенничества.
Visa давно улучшает безопасность платежей за счет токенизации — замены конфиденциальных данных на токены. Теперь пользователи могут отслеживать, куда передаются их данные, и при необходимости отозвать доступ.