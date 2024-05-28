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Visa презентовала новое поколение банковских карт

Visa презентовала новое поколение банковских карт

28 мая 2024, 09:02
Фото: 1MI
Рынок безналичных платежей развивается, и платежные системы продолжают внедрять новые технологические решения. Не так давно компания Visa анонсировала новое поколение банковских карт.

Как передает newkhakasiya.online, новая карта интересна тем, что поддерживает несколько способов оплаты.

Пользователь может легко переключаться между кредитным и дебетовым счетами и может оплачивать покупки бонусами. Карта фактически превращает мобильное устройство в кассовый аппарат с биометрической верификацией, что значительно повышает безопасность транзакций.

Кроме того, Visa тестирует новую защитную технологию, способную предотвратить более половины случаев мошенничества.

Visa давно улучшает безопасность платежей за счет токенизации — замены конфиденциальных данных на токены. Теперь пользователи могут отслеживать, куда передаются их данные, и при необходимости отозвать доступ.

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