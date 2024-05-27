Трамп принимает пожертвования для предвыборной кампании в криптовалюте

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Эксперты считают, что такой шаг направлен на агитацию молодежи, разбирающейся в современных технологиях. Кроме того, такая стратегия позволяет политику позиционировать себя как кандидата, следящего за современными финансовыми тенденциями, пишет newkhakasiya.online.
Принимаемые перед выборами пожертвования осуществляются в Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и Shiba Inu Coin.
Следует отметить, что ранее Трамп высказывал опасения по поводу биткоина, однако теперь демонстрирует совсем иное отношение к цифровой валюте.
В то же время сторонникам Трампа, желающим вносить пожертвования криптовалютой, нужно будет соблюдать определенные правила, включая возможность идентификации личности жертвователя. Это требуется, чтобы избежать нелегальных иностранных взносов. Для Трампа такой шаг несет определенные риски, и пока трудно прогнозировать его результаты.