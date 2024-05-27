Трамп принимает пожертвования для предвыборной кампании в криптовалюте

В то же время сторонникам Трампа, желающим вносить пожертвования криптовалютой, нужно будет соблюдать определенные правила, включая возможность идентификации личности жертвователя. Это требуется, чтобы избежать нелегальных иностранных взносов. Для Трампа такой шаг несет определенные риски, и пока трудно прогнозировать его результаты.