Продукты дорожают — услуги дешевеют: что происходит в Тюмени с ценами?

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По данным аналитиков Центробанка, причиной роста цен стало увеличение повышение затрат производителей и переработчиков продукции на оплату труда из-за кадрового дефицита, а также на упаковку и транспортировку продукции.
По информации Росстата, в частности увеличилась на 7,9% или 20,87 рублей стоимость сметаны. Сегодня килограмм данного продукта стоит 283 рубля. Килограмм говядины вырос в цене на 3,6% — до 556 рублей. Мука подорожала на 2,4% — средняя стоимость килограмма составляет 56,04 рубля.
Также увеличились цена на стройматериалы мебель, медицинские товары. Снижение цен в первом квартале 2024 года отмечалось лишь на макароны, растительное масло, шоколад, лук, картофель.
Что касается услуг, то в марте этого года рост стоимости замедлился — во многом благодаря снижению цен на авиабилеты и заграничные поездки.
«Перед майскими праздниками авиакомпании проводили сезонные акции и распродажи, поэтому авиабилеты подешевели. Также существенно замедлился рост цен на путевки в Турцию, Арабские Эмираты. Туроператоры расширяют ассортимент туров, запускают новые рейсы, а отельеры стремятся привлечь российских туристов на зарубежные курорты, поэтому снижают цены», — пояснила экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень годовой инфляции в Тюменской области в апреле увеличился на 0,85% и достиг 7,27%