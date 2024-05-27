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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В Тюмени подорожали говядина и мука, но подешевели турпутевки

Продукты дорожают — услуги дешевеют: что происходит в Тюмени с ценами?

27 мая 2024, 08:22
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали говядина и мука, но подешевели турпутевки

В Тюменской области выросла стоимость говядины, куриных окорочков, муки и молочных продуктов. В среднем данные продукты подорожали от 3,6 до 7,9% с начала этого года.

По данным аналитиков Центробанка, причиной роста цен стало увеличение повышение затрат производителей и переработчиков продукции на оплату труда из-за кадрового дефицита, а также на упаковку и транспортировку продукции.

По информации Росстата, в частности увеличилась на 7,9% или 20,87 рублей стоимость сметаны. Сегодня килограмм данного продукта стоит 283 рубля. Килограмм говядины вырос в цене на 3,6% — до 556 рублей. Мука подорожала на 2,4% — средняя стоимость килограмма составляет 56,04 рубля.

Также увеличились цена на стройматериалы мебель, медицинские товары. Снижение цен в первом квартале 2024 года отмечалось лишь на макароны, растительное масло, шоколад, лук, картофель.

Что касается услуг, то в марте этого года рост стоимости замедлился — во многом благодаря снижению цен на авиабилеты и заграничные поездки.

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«Перед майскими праздниками авиакомпании проводили сезонные акции и распродажи, поэтому авиабилеты подешевели. Также существенно замедлился рост цен на путевки в Турцию, Арабские Эмираты. Туроператоры расширяют ассортимент туров, запускают новые рейсы, а отельеры стремятся привлечь российских туристов на зарубежные курорты, поэтому снижают цены», — пояснила экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.
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