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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

25 мая 2024, 11:44
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Непогода обрушится на тюменскую землю в воскресенье, 26 мая. По прогнозам метеорологов, ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы, скорость ветра будет достигать 18 м/с.

Максимальная температура воздуха в этот день составит +10…+15. В первый день новой рабочей недели ожидаются заморозки ночью до 0…-5. В отдельных районах в ночные часы пройдут грозы и небольшие дожди. Днем осадки маловероятны, температура воздуха составит +10.+15, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в период с 26 по 28 мая ожидаются заморозки ночью до -5. Согласно долгосрочным прогнозам, прохладная погода сохранится до начала июня. 3 июня метеорологи обещают потепление до +18…+19. К конце первой декады летнего месяца столбики термометров поднимутся выше +20.

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