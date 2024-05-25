Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Максимальная температура воздуха в этот день составит +10…+15. В первый день новой рабочей недели ожидаются заморозки ночью до 0…-5. В отдельных районах в ночные часы пройдут грозы и небольшие дожди. Днем осадки маловероятны, температура воздуха составит +10.+15, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.