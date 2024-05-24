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В Тюменской области разрешение на купание получили только два пляжа

Разрешение на купание получили только два тюменских пляжа

24 мая 2024, 03:39
Фото: 1MI

В Тюменской области разрешение на купание получили только два пляжа

Заключения выдаются по заявкам от бизнеса. Год назад разрешения были выданы шести пляжам.

В Тюменской области разрешение на купание получили только два пляжа — они полностью соответствуют санитарным нормам. Год назад разрешения были у шести пляжей, рассказали в региональном отделении Роспотребнадзора РБК Тюмень.

Разрешения получили пляжи, расположенные в акватории озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор» и на пруду реабилитационного центра «Сибирь». В Роспотребнадзоре отметили, что разрешения выдаются по заявкам от бизнеса, а проверки воды проводятся на протяжении всего купального сезона.

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Также проверки воды проходят и на водоемах, в которых купание запрещено, но отдых на берегу разрешен. В регионе 16 таких зон, в Тюмени — 7. В их числе озера Круглое, Липовое, Цимлянское и пруды Южный, Утиный, Войновский и Плехановский.

Ранее «Наш город» писал, что озеро Алебашево в Тюмени сделают пригодным для купания. Работы для реализации проекта уже ведутся.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пруды#Роспотребнадзор#Купальный сезон#Летний отдых#Озера#Места для купания
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