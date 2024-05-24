Разрешение на купание получили только два тюменских пляжа

Также проверки воды проходят и на водоемах, в которых купание запрещено, но отдых на берегу разрешен. В регионе 16 таких зон, в Тюмени — 7. В их числе озера Круглое, Липовое, Цимлянское и пруды Южный, Утиный, Войновский и Плехановский.