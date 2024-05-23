В еще одном селе Тюменского района появится новая амбулатория

Posted 23 мая, 10:21
Published 23 мая, 10:21
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
На сегодня монтаж модульной конструкции завершен. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы, а также ведется оснащение здания всеми коммуникационными сетями: электричество, водопровод и канализация. Уже осенью этого года врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров, оснащенная просторными современными кабинетами с новым оборудованием, распахнет свои двери для пациентов. Спектр услуг полностью сохраняется. Кроме того, появится стоматологическая хирургия.
«Как и раньше прием пациентов будут вести врачи: акушер-гинеколог, хирург, педиатр и терапевт. Будут организованы кабинеты: УЗИ, ЭКГ, клинико-диагностических услуг, неотложной медицинской помощи, вакцинопрофилактики, раннего выявления заболеваний. Помимо терапевтической стоматологии, благодаря новому оборудованию, откроется кабинет врача стоматолога хирурга», — рассказал Мигран Мартиросян, главврач ОБ №19.
Также будет организована работа дневного стационара с палатами для мужского и женского населения. Главный врач добавил, что в данной амбулатории будет поставлено новое оборудование, все кабинеты оборудуют новой эргономичной мебелью. Все это позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи жителям села Успенки и близлежащих населенных пунктов.