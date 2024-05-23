В еще одном селе Тюменского района появится новая амбулатория

На сегодня монтаж модульной конструкции завершен. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы, а также ведется оснащение здания всеми коммуникационными сетями: электричество, водопровод и канализация. Уже осенью этого года врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров, оснащенная просторными современными кабинетами с новым оборудованием, распахнет свои двери для пациентов. Спектр услуг полностью сохраняется. Кроме того, появится стоматологическая хирургия.