Медики тюменской поликлиники научились сложной диагностике аорты и сосудов

Posted 22 мая, 12:05
Published 22 мая, 12:05
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
В связи с этим на базе поликлиники №17 прошло очередное повышение квалификации, в этот раз учеба состоялась для специалистов рентгеновского отделения. Также к мастер-классу присоединились медработники данного профиля из ГП №8.
Высокотехнологичная диагностическая процедура, в процессе проведения которой пациенту вводят йод, содержащий контрастное вещество для получения более четкого информативного изображения о состоянии исследуемой области.
«У врачей и лаборантов была возможность выполнять исследования под четким руководством наставника, задавать вопросы, выяснять какие-то нюансы проведения процедуры. С учетом того, что аппарат современный, цифровой — на компьютере сразу же разбирались особенности проведения процедуры, можно было проводить корректировку и видеть результаты», — рассказала руководитель рентгеновского отделения городской поликлиники №17 Ольга Егорина.