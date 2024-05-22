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Posted 22 мая, 12:05

Published 22 мая, 12:05

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Медики тюменской поликлиники научились сложной диагностике аорты и сосудов

Медики тюменской поликлиники научились сложной диагностике аорты и сосудов

22 мая 2024, 12:05
Фото: 1MI
В тюменской поликлинике №17 появилась новая услуга — ангиография аорты и сосудов, которая выполняется на компьютерном томографе. Для успешного проведения диагностики специалисты прошли обучение, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

В связи с этим на базе поликлиники №17 прошло очередное повышение квалификации, в этот раз учеба состоялась для специалистов рентгеновского отделения. Также к мастер-классу присоединились медработники данного профиля из ГП №8.

Высокотехнологичная диагностическая процедура, в процессе проведения которой пациенту вводят йод, содержащий контрастное вещество для получения более четкого информативного изображения о состоянии исследуемой области.

«У врачей и лаборантов была возможность выполнять исследования под четким руководством наставника, задавать вопросы, выяснять какие-то нюансы проведения процедуры. С учетом того, что аппарат современный, цифровой — на компьютере сразу же разбирались особенности проведения процедуры, можно было проводить корректировку и видеть результаты», — рассказала руководитель рентгеновского отделения городской поликлиники №17 Ольга Егорина.

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