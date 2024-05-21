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Инженеры воссоздали дистикомб фременов из цикла книг «Дюна»

21 мая 2024, 14:48
Инженеры воссоздали дистикомб — защитный костюм, описанный в произведениях Фрэнка Герберта из цикла «Дюна», который носят фремены.

Как передает newia.ru, материал этого костюма очень прочный. Дистикомб плотно прилегает к телу и обеспечивает надежную защиту от солнца и песка в условиях пустыни, а также от механических повреждений. Облачение фременов также оснащено термоэлектрическим охладителем, который защищает тело от перегрева. Кроме того, дистикомб оборудован системой, которая перерабатывает пот и другие органические выделения в питьевую воду, хранящуюся в колбах и поступающую ко рту через специальную трубку.

Маска и система дыхания защищают фременов от вдыхания песка и загрязнений. Костюм окрашен в цвета пустыни. Это позволяет его носителю маскироваться от врагов. Стоит отметить, что в первой части последней экранизации «Дюны» главные герои одеты в черные костюмы — вероятно, для лучшей видимости на фоне пустыни. Однако во второй части один из героев — Пол носит дистикомб цвета пустыни, в то время как его противник — черный.

По сюжету книги дистикомб придумали дзен-сунниты, являющиеся предками фременов с планеты Дюна.

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