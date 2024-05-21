Инженеры воссоздали дистикомб фременов из цикла книг «Дюна»

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Как передает newia.ru, материал этого костюма очень прочный. Дистикомб плотно прилегает к телу и обеспечивает надежную защиту от солнца и песка в условиях пустыни, а также от механических повреждений. Облачение фременов также оснащено термоэлектрическим охладителем, который защищает тело от перегрева. Кроме того, дистикомб оборудован системой, которая перерабатывает пот и другие органические выделения в питьевую воду, хранящуюся в колбах и поступающую ко рту через специальную трубку.
Маска и система дыхания защищают фременов от вдыхания песка и загрязнений. Костюм окрашен в цвета пустыни. Это позволяет его носителю маскироваться от врагов. Стоит отметить, что в первой части последней экранизации «Дюны» главные герои одеты в черные костюмы — вероятно, для лучшей видимости на фоне пустыни. Однако во второй части один из героев — Пол носит дистикомб цвета пустыни, в то время как его противник — черный.
По сюжету книги дистикомб придумали дзен-сунниты, являющиеся предками фременов с планеты Дюна.