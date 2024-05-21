Инженеры воссоздали дистикомб фременов из цикла книг «Дюна»

Как передает newia.ru, материал этого костюма очень прочный. Дистикомб плотно прилегает к телу и обеспечивает надежную защиту от солнца и песка в условиях пустыни, а также от механических повреждений. Облачение фременов также оснащено термоэлектрическим охладителем, который защищает тело от перегрева. Кроме того, дистикомб оборудован системой, которая перерабатывает пот и другие органические выделения в питьевую воду, хранящуюся в колбах и поступающую ко рту через специальную трубку.