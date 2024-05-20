Гулял недолго: в Тюмени поймали сбежавшего заключенного

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Исправляться мужчина не захотел, поэтому утром 9 января 2024 года решил сбежать. Сообщив, что отправляется на работы, он ушел из общежития в производственный цех, но до него так и не дошел — перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении.
Обнаружив исчезновение осужденного, сотрудники исправительного учреждения организовали поиски беглеца. Вскоре мужчина был задержан, его поймали поздно вечером у дома на Энергетиков в Тюмени.
За побег мужчине ужесточили наказание. Ближайшие 2 года и 2 месяца он проведет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени уроженец Курганской области избил сожительницу и покалечил фельдшера. Помимо этого, мужчина находился в федеральном розыске, так как сбежал из-под конвоя.