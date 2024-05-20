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В Тюмени поймали сбежавшего заключенного

Гулял недолго: в Тюмени поймали сбежавшего заключенного

20 мая 2024, 07:51
Фото: 1MI

В Тюмени поймали сбежавшего заключенного

Тюменец совершил побег из колонии-поселения. Туда он попал в ноябре 2021 года за серию краж.
Сюжет
Суд

Исправляться мужчина не захотел, поэтому утром 9 января 2024 года решил сбежать. Сообщив, что отправляется на работы, он ушел из общежития в производственный цех, но до него так и не дошел — перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении.

Обнаружив исчезновение осужденного, сотрудники исправительного учреждения организовали поиски беглеца. Вскоре мужчина был задержан, его поймали поздно вечером у дома на Энергетиков в Тюмени.

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За побег мужчине ужесточили наказание. Ближайшие 2 года и 2 месяца он проведет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени уроженец Курганской области избил сожительницу и покалечил фельдшера. Помимо этого, мужчина находился в федеральном розыске, так как сбежал из-под конвоя.

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