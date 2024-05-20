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Волонтеры ищут пропавшего 10 дней назад жителя Тюменского района

Пропал 10 дней назад: волонтеры ищут 54-летнего жителя Тюменского района

20 мая 2024, 07:07
Фото: 1MI

Волонтеры ищут пропавшего 10 дней назад жителя Тюменского района

Бозор Тошбоев пропал 10 мая. С того дня его местонахождение неизвестно.

54-летнего жителя села Кулаково Тюменского района ищут волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке они указали, что рост мужчины — 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, глаза карие.

В день исчезновения Бозор Тошбоев был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки и черную вязанную шапку. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут 48-летнего инвалида. 18 мая Игорь Федорышин ушел из дома и не вернулся.

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