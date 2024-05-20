Пропал 10 дней назад: волонтеры ищут 54-летнего жителя Тюменского района

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
54-летнего жителя села Кулаково Тюменского района ищут волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке они указали, что рост мужчины — 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, глаза карие.
В день исчезновения Бозор Тошбоев был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки и черную вязанную шапку. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут 48-летнего инвалида. 18 мая Игорь Федорышин ушел из дома и не вернулся.