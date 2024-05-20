Сезон начался: в Тюмени стартовали опрессовки

Далее опрессовочные работы проведут в районе Дома Обороны и Московского тракта (с 17 по 26 июня), в центральной части города опрессовку проведут (с 1 по 10 июля), в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона (с 15 по 24 июля), Мельникайте — Алебашевской (с 29 июля по 7 августа), в районе поселков Комарово, Ожогино и Патрушева (с 12 по 25 августа).