Сезон начался: в Тюмени стартовали опрессовки

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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С 20 мая и до 2 июня без горячего водоснабжения останутся жители исторической части города, района Лесобазы и заречных микрорайонов. Под отключение попадут более 1200 объектов: 631 жилой дом, 118 домов частного сектора, 17 муниципальных учреждений, 9 школ и 22 детских сада в границах улиц 50 лет Октября, Водопроводная, Володарского, Газовиков, Герцена, Дамбовская, Дзержинского, Домостроителей и других.
Второй этап опрессовок стартует в Тюмени с 3 июня. Под отключение горячей воды попадут дома и здания на Пермякова, Широтной, Рижской, Одесской, Севастопольской, Энергетиков, 30 лет Победы, Ткацком проезде, 50 лет Октября, Олимпийской, Республики, Текстильной, 50 лет ВЛКСМ, Н. Федорова, Пржевальского, Парфенова, Александра Логунова, Тульской и т. д. Продолжительность второго этапа составит 9 дней.
Далее опрессовочные работы проведут в районе Дома Обороны и Московского тракта (с 17 по 26 июня), в центральной части города опрессовку проведут (с 1 по 10 июля), в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона (с 15 по 24 июля), Мельникайте — Алебашевской (с 29 июля по 7 августа), в районе поселков Комарово, Ожогино и Патрушева (с 12 по 25 августа).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе ожидаются заморозки до -1. Такую температуру воздуха прогнозируют синоптики в четверг и пятницу.