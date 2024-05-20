nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

В Тюмени стартовал первый этап отключения горячей воды

Сезон начался: в Тюмени стартовали опрессовки

20 мая 2024, 04:37
Фото: 1MI

В Тюмени стартовал первый этап отключения горячей воды

В этом году гидравлические испытания и работы по ремонту селей проведут в семь этапов — горячую воду будут отключать по районам на 9-12 дней.

С 20 мая и до 2 июня без горячего водоснабжения останутся жители исторической части города, района Лесобазы и заречных микрорайонов. Под отключение попадут более 1200 объектов: 631 жилой дом, 118 домов частного сектора, 17 муниципальных учреждений, 9 школ и 22 детских сада в границах улиц 50 лет Октября, Водопроводная, Володарского, Газовиков, Герцена, Дамбовская, Дзержинского, Домостроителей и других.

Второй этап опрессовок стартует в Тюмени с 3 июня. Под отключение горячей воды попадут дома и здания на Пермякова, Широтной, Рижской, Одесской, Севастопольской, Энергетиков, 30 лет Победы, Ткацком проезде, 50 лет Октября, Олимпийской, Республики, Текстильной, 50 лет ВЛКСМ, Н. Федорова, Пржевальского, Парфенова, Александра Логунова, Тульской и т. д. Продолжительность второго этапа составит 9 дней.

Итоги недели: паводок, назначение Кухарука губернатором, массовое увольнение врачей
Узнать подробнее

Далее опрессовочные работы проведут в районе Дома Обороны и Московского тракта (с 17 по 26 июня), в центральной части города опрессовку проведут (с 1 по 10 июля), в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона (с 15 по 24 июля), Мельникайте — Алебашевской (с 29 июля по 7 августа), в районе поселков Комарово, Ожогино и Патрушева (с 12 по 25 августа).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе ожидаются заморозки до -1. Такую температуру воздуха прогнозируют синоптики в четверг и пятницу.

Читайте также:
Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?Жара, грозы и заморозки: какой будет предпоследняя неделя мая в Тюмени?Улицу Советскую в Тюмени закрыли для транспорта почти на месяц
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отключение воды#Горячая вода#Опрессовка#Опрессовки
Подпишитесь
Рост продолжается: уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметров
Вчера, 04:04
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
18 мая, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
17 мая, 04:45
Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен
Вчера, 07:47
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
17 мая, 09:16
В МЧС и Минприроды озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше
Вчера, 03:27
"