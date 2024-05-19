Две районные больницы Тюменской области получили новые электрохирургические системы

«Электрохирургия представляет собой инвазивный метод оперативных вмешательств. Она применяется в разнообразных отраслях современной медицины. При применении этого метода, в медицинских приборах используются электроды и высокочастотный ток. Его можно менять и модулировать, тем самым меняя форму волны и получать разную степень воздействия на ткани организма», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Александр Ходов.