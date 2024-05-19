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Posted 19 мая, 10:23

Published 19 мая, 10:23

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Две районные больницы Тюменской области получили новые электрохирургические системы

Две районные больницы Тюменской области получили новые электрохирургические системы

19 мая 2024, 10:23
Фото: 1MI
В стационары филиалов облбольницы в Заводоуковске и Упорово поступили две новые электрохирургические системы. Оборудование для медучреждений приобретено в апреле этого года по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Электрохирургические системы предназначены для проведения оперативных вмешательств таких, как разрезание и коагуляция — сцепление биологических тканей, с использованием высокоточного тока.

«Электрохирургия представляет собой инвазивный метод оперативных вмешательств. Она применяется в разнообразных отраслях современной медицины. При применении этого метода, в медицинских приборах используются электроды и высокочастотный ток. Его можно менять и модулировать, тем самым меняя форму волны и получать разную степень воздействия на ткани организма», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Александр Ходов.

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