У франшизы про «Джона Уика» появится продолжение

Джон Уик — наемный убийца, когда-то работавший на преступный синдикат. После выполнения «невыполнимого» задания у него появилась возможность уйти из криминального мира и жениться. После свадьбы Джон стал жить со своей супругой обычной спокойной жизнью. Однако она заболела и умерла, оставив Джону единственную эмоциональную поддержку — щенка по имени Дейзи.