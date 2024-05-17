nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

У франшизы про «Джона Уика» появится продолжение

У франшизы про «Джона Уика» появится продолжение

17 мая 2024, 09:48
Фото: Кадр из фильма
Франшизу «Джон Уик» (18+) дополнит спин-офф о слепом убийце Каине, который впервые появился на экранах в четвертом фильме.

Сюжет спин-оффа будет продолжением событий четвертой части франшизы и расскажет о дальнейших приключениях Каина — слепого убийцы, пишет newkhakasiya.online. Роль этого персонажа исполнил актер Донни Йен, получивший популярность после выхода фильма «Ип Ман». Спин-офф на данный момент не имеет официального названия, но начало съемок запланировано на следующий год.

Кроме того, в ближайшем будущем на экраны выйдет фильм «Балерина» в рамках вселенной «Джона Уика», продолжается работа над пятой частью франшизы, сериалом и аниме-адаптацией фильмов.

Напомним, что Джон Уик — вымышленный персонаж, фильм о котором впервые появился на экранах в 2014 году. Главную роль исполнил Киану Ривз, а сам персонаж стал популярным благодаря своей харизме и отсутствию эмоций.

Джон Уик — наемный убийца, когда-то работавший на преступный синдикат. После выполнения «невыполнимого» задания у него появилась возможность уйти из криминального мира и жениться. После свадьбы Джон стал жить со своей супругой обычной спокойной жизнью. Однако она заболела и умерла, оставив Джону единственную эмоциональную поддержку — щенка по имени Дейзи.

Но сын мафиози убил щенка Дейзи и угнал автомобиль Джона, после чего Уик из-за желания отомстить снова взял в руки оружие.

Подпишитесь
Еще 10 сантиметров за сутки: уровень воды в Иртыше снова поднялся
Сегодня, 03:52
В Москве запретили строить квартиры-студии. Ждет ли это Тюмень?
Сегодня, 10:04
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
Сегодня, 04:45
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
Вчера, 03:00
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
Сегодня, 09:16
«Затопило за десять минут»: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей. ВИДЕО
Вчера, 12:34
"