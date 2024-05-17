У франшизы про «Джона Уика» появится продолжение

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Сюжет спин-оффа будет продолжением событий четвертой части франшизы и расскажет о дальнейших приключениях Каина — слепого убийцы, пишет newkhakasiya.online. Роль этого персонажа исполнил актер Донни Йен, получивший популярность после выхода фильма «Ип Ман». Спин-офф на данный момент не имеет официального названия, но начало съемок запланировано на следующий год.
Кроме того, в ближайшем будущем на экраны выйдет фильм «Балерина» в рамках вселенной «Джона Уика», продолжается работа над пятой частью франшизы, сериалом и аниме-адаптацией фильмов.
Напомним, что Джон Уик — вымышленный персонаж, фильм о котором впервые появился на экранах в 2014 году. Главную роль исполнил Киану Ривз, а сам персонаж стал популярным благодаря своей харизме и отсутствию эмоций.
Джон Уик — наемный убийца, когда-то работавший на преступный синдикат. После выполнения «невыполнимого» задания у него появилась возможность уйти из криминального мира и жениться. После свадьбы Джон стал жить со своей супругой обычной спокойной жизнью. Однако она заболела и умерла, оставив Джону единственную эмоциональную поддержку — щенка по имени Дейзи.
Но сын мафиози убил щенка Дейзи и угнал автомобиль Джона, после чего Уик из-за желания отомстить снова взял в руки оружие.