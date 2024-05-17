Представляет ли опасность для человечества извержение вулканов?

Остерегаться извержений стоит лишь тем людям, кто проживает в непосредственной близости от них. При этом сейчас беспокойство вызывает возможность извержения в ближайшем будущем вулкана в Исландии по тому же сценарию, что и вулкан Лаки в 1783 году. Тогда процесс выброса лавы сопровождался выделением ядовитого газа в атмосферу. Он распространился не только по всей Европе, ядовитый шлейф растянулся на многие сотни километров и накрыл восточную часть Северной Америки, а также Египет и Индию.