Представляет ли опасность для человечества извержение вулканов?

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Эксперты-вулканологи отмечают, что помимо вулканов, расположенных в Европе, в настоящее время в мире извергаются еще 45 вулканов. При этом их активность относительно невелика и включает небольшие взрывы, извержения лавы или выброс пирокластических потоков. Об этом пишет newkhakasiya.online.
Остерегаться извержений стоит лишь тем людям, кто проживает в непосредственной близости от них. При этом сейчас беспокойство вызывает возможность извержения в ближайшем будущем вулкана в Исландии по тому же сценарию, что и вулкан Лаки в 1783 году. Тогда процесс выброса лавы сопровождался выделением ядовитого газа в атмосферу. Он распространился не только по всей Европе, ядовитый шлейф растянулся на многие сотни километров и накрыл восточную часть Северной Америки, а также Египет и Индию.