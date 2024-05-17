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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

Представляет ли опасность для человечества извержение вулканов?

Представляет ли опасность для человечества извержение вулканов?

17 мая 2024, 18:19
Фото: Изображение Midjourney
В последнее время поступают сведения о растущей вулканической активности по всему миру — от Исландии до Италии. Стоит ли говорить о том, что у человечества появился новый повод для беспокойства?

Эксперты-вулканологи отмечают, что помимо вулканов, расположенных в Европе, в настоящее время в мире извергаются еще 45 вулканов. При этом их активность относительно невелика и включает небольшие взрывы, извержения лавы или выброс пирокластических потоков. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Остерегаться извержений стоит лишь тем людям, кто проживает в непосредственной близости от них. При этом сейчас беспокойство вызывает возможность извержения в ближайшем будущем вулкана в Исландии по тому же сценарию, что и вулкан Лаки в 1783 году. Тогда процесс выброса лавы сопровождался выделением ядовитого газа в атмосферу. Он распространился не только по всей Европе, ядовитый шлейф растянулся на многие сотни километров и накрыл восточную часть Северной Америки, а также Египет и Индию.

#Общество
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