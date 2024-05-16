Совкомбанк показал чистую прибыль в 25 млрд рублей в первом квартале

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
За 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2024 года, Совкомбанк заработал рекордные 97 миллиардов рублей чистой прибыли. Из них за первые три месяца этого года около половины прибыли пришлось на разовые доходы, в то время как прибыль от основного бизнеса (без учета разовых доходов) увеличилась на 26% и составила 12,1 миллиарда рублей, пишет bel.ru.
Чистая прибыль по РСБУ отличается от МСФО, поскольку отчетность по РСБУ не включает прибыль дочерних компаний и не учитывает данные Хоум Банка.
Высокие процентные ставки, меры Центробанка по охлаждению экономики и усиление конкуренции оказывают негативное воздействие на розничный банковский сектор. Несмотря на это, Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование.
Совкомбанк демонстрирует стремительный рост и планирует выплату дивидендов. Для этого банку необходим свободный капитал.
Не исключено, что оплата полной стоимости Хоум Банка будет производиться акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка. Это предполагает увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии до двух миллиардов штук. Такое решение позволит использовать капитал Совкомбанка, включая чистую прибыль Хоум Банка, для органического роста бизнеса и поддержания уровня выплат дивидендов на уровне 25-30%.