Совкомбанк показал чистую прибыль в 25 млрд рублей в первом квартале

За 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2024 года, Совкомбанк заработал рекордные 97 миллиардов рублей чистой прибыли. Из них за первые три месяца этого года около половины прибыли пришлось на разовые доходы, в то время как прибыль от основного бизнеса (без учета разовых доходов) увеличилась на 26% и составила 12,1 миллиарда рублей, пишет bel.ru.