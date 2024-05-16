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Совкомбанк показал чистую прибыль в 25 млрд рублей в первом квартале

Совкомбанк показал чистую прибыль в 25 млрд рублей в первом квартале

16 мая 2024, 12:15
Фото: Совкомбанк
В период с января по март текущего года Совкомбанк зафиксировал рост чистой прибыли по МСФО до 25 миллиардов рублей, что подтверждается отчетностью банка. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 35%.

За 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2024 года, Совкомбанк заработал рекордные 97 миллиардов рублей чистой прибыли. Из них за первые три месяца этого года около половины прибыли пришлось на разовые доходы, в то время как прибыль от основного бизнеса (без учета разовых доходов) увеличилась на 26% и составила 12,1 миллиарда рублей, пишет bel.ru.

Чистая прибыль по РСБУ отличается от МСФО, поскольку отчетность по РСБУ не включает прибыль дочерних компаний и не учитывает данные Хоум Банка.

  • Ключевым источником чистой прибыли в первом квартале стал корпоративный сегмент. За год его активы выросли на 34% исключительно за счет органического роста.
  • Основной вклад в чистую прибыль розничного сегмента по МСФО внес общий доход от выгодного приобретения Хоум Банка — 10 миллиардов рублей.

Высокие процентные ставки, меры Центробанка по охлаждению экономики и усиление конкуренции оказывают негативное воздействие на розничный банковский сектор. Несмотря на это, Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование.

Совкомбанк демонстрирует стремительный рост и планирует выплату дивидендов. Для этого банку необходим свободный капитал.

Не исключено, что оплата полной стоимости Хоум Банка будет производиться акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка. Это предполагает увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии до двух миллиардов штук. Такое решение позволит использовать капитал Совкомбанка, включая чистую прибыль Хоум Банка, для органического роста бизнеса и поддержания уровня выплат дивидендов на уровне 25-30%.

  • Акционерный капитал банка вырос на 14% с начала года, до 301 миллиарда рублей.
  • Активы выросли на 13% с начала года, до 3,6 триллиона рублей.
  • Розничный кредитный портфель вырос на 32% с начала года, до 1,1 триллиона рублей, как за счет консолидации Хоум Банка, так и за счет органического роста залогового кредитования.
  • Портфель корпоративных кредитов вырос на 8% с начала года, до 1,2 триллиона рублей, за счет органического роста.
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