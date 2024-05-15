Тюменцам рассказали о причинах мощнейших магнитных бурь

Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие шторм последней недели. Однако за прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем Солнца, пишет 76.ru.