Тюменцам рассказали о причинах мощнейших магнитных бурь

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Отмечается, чтоб балл вспышки — X8.7. Для сравнения, в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю максимального уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8. Более крупное событие наблюдалось в мае 2017 года.
Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие шторм последней недели. Однако за прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем Солнца, пишет 76.ru.
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