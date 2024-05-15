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Published Сегодня, 11:17

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Тюменцам рассказали о причинах мощнейших магнитных бурь

Тюменцам рассказали о причинах мощнейших магнитных бурь

15 мая 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Крупнейшая вспышка на Солнце произошла за последние шесть лет. Это могло стать причинами магнитной бури на Земле, сообщают эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Отмечается, чтоб балл вспышки — X8.7. Для сравнения, в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю максимального уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8. Более крупное событие наблюдалось в мае 2017 года.

Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие шторм последней недели. Однако за прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце — Земля и находится сейчас практически уже за краем Солнца, пишет 76.ru.

Ранее «Наш город» писал, к чему приведет холодный май в Тюмени.

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