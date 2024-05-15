Организаторы ПМЭФ-2024 рассказали о деловой программе

27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Информационным партнером события является медиахолдинг 1MI. Около шести тысяч делегатов из более чем 110 стран и территорий уже подтвердили свое участие в форуме.

Основная тема форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Главной задачей ПМЭФ считается создание площадки для рассмотрения разных аспектов международного сотрудничества, развития взаимовыгодных отношений как на уровне государств, так и компаний. Об этом сообщает transsibinfo. Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что участникам форума предстоит присоединиться к обсуждению актуальных вопросов, обмену опытом и созданию новых партнерских коопераций. По его словам, такие события, как ПМЭФ, способствуют укреплению доверия между странами, расширению рынков сбыта и привлечению инвестиций. Программа ПМЭФ-2024 делится на четыре тематических блока. Главным мероприятием форума станет пленарное заседание. Блок «Переход к многополярной модели мировой экономики» включает более 30 мероприятий, посвященных финансовой культуре, финтеху, цифровой торговле и другим вопросам, связанным с развитием экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран. Тематический блок «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» посвящен ключевым драйверам экономического развития, а блок «Технологии, обеспечивающие лидерство» — стратегиям развития цифровых технологий во всех сферах экономики. Также запланирован отдельный трек, посвященный теме «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства». Всего на ПМЭФ-2024 запланировано более 100 панельных сессий и дискуссий, а также более 10 бизнес-диалогов.