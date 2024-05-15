Названы привычки, которые делают любого мужчину непривлекательным

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Как пишет newkhakasiya.online, уровень стресса лучше держать под контролем, поскольку если женщины видят мужчину в состоянии стресса, то они инстинктивно оценивают его как менее привлекательного.
Дефицит сна может вызвать появление мешков под глазами и тусклости кожи лица. Чтобы кожа была красивой и увлажненной, нужно пить много воды, употреблять здоровую пищу и защищать ее от непогоды.
Около 90% женщин отмечают, что у них не возникает желания повторно встречаться с мужчиной, который на первом свидании демонстрировал плохие манеры. Многие дамы полагают, что за таким поведением могут скрываться и другие отрицательные качества.
На привлекательность профиля мужчины в соцсетях влияет и уровень образования. Проблемы с грамматикой и косноязычность производят отталкивающее впечатление.
Плохо пахнущий человек также раздражает. При этом если от человека вообще никак не пахнет, тоже плохо — пахнуть нужно всегда приятно.
Если партнер постоянно чем-то недоволен, то это имеет не меньшее влияние на снижение привлекательности. Настоящие джентльмены всегда вежливы! Худшая черта, от которой непременно стоит избавиться мужчине, — злобность.