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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Названы привычки, которые делают любого мужчину непривлекательным

Названы привычки, которые делают любого мужчину непривлекательным

15 мая 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Многие люди часто обращают на привычки своих собеседников. Какие-то из них, безусловно, делают человека непривлекательным. Чтобы измениться в лучшую сторону, стоит отказаться от некоторых из них.

Как пишет newkhakasiya.online, уровень стресса лучше держать под контролем, поскольку если женщины видят мужчину в состоянии стресса, то они инстинктивно оценивают его как менее привлекательного.

Дефицит сна может вызвать появление мешков под глазами и тусклости кожи лица. Чтобы кожа была красивой и увлажненной, нужно пить много воды, употреблять здоровую пищу и защищать ее от непогоды.

Около 90% женщин отмечают, что у них не возникает желания повторно встречаться с мужчиной, который на первом свидании демонстрировал плохие манеры. Многие дамы полагают, что за таким поведением могут скрываться и другие отрицательные качества.

На привлекательность профиля мужчины в соцсетях влияет и уровень образования. Проблемы с грамматикой и косноязычность производят отталкивающее впечатление.

Плохо пахнущий человек также раздражает. При этом если от человека вообще никак не пахнет, тоже плохо — пахнуть нужно всегда приятно.

Если партнер постоянно чем-то недоволен, то это имеет не меньшее влияние на снижение привлекательности. Настоящие джентльмены всегда вежливы! Худшая черта, от которой непременно стоит избавиться мужчине, — злобность.

#Общество
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