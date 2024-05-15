КМСП: В начале года закупки госкомпаний у малого бизнеса превысили 1,6 трлн рублей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Закупки крупнейших госкомпаний у МСП — это показатель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин и курирует вице-премьер Александр Новак. В текущем году планируется, что общая сумма таких закупок достигнет 7,2 триллиона рублей, пишет ria.ru.
Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что МСП-поставщики показали себя как надежные партнеры в рамках закупок по закону № 223-ФЗ. Он подчеркнул, что объем закупок у МСП позволяет небольшим компаниям получать стабильный поток оборотных средств, что способствует их развитию.
По данным Корпорации МСП, которая следит за выполнением обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса, наибольший прирост общей суммы закупок отмечен у предпринимателей Москвы, Татарстана и Свердловской области (243,3 млрд, 94,5 млрд и 54,4 млрд рублей соответственно).
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что по итогам первого квартала более 10 тысяч крупных заказчиков и около 89,5 тысячи МСП-поставщиков заключили договоры в рамках закона № 223-ФЗ. Количество представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок увеличилось более чем на 20% за год.
Наибольший прирост числа договоров с начала года наблюдался в секторах вспомогательных услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием (рост более чем в 48 раз), химических веществ и продуктов (почти в семь раз), а также программного обеспечения и IT-консалтинга (рост более чем в четыре раза).
В социальных сетях «Мой бизнес» и ФАС России с 15 мая начнут публиковаться ответы экспертов по закону о контрактной системе в сфере закупок и закону о закупках. Специалисты помогут разобраться в тонкостях законодательства и дадут правовую оценку действиям заказчиков.