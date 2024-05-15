КМСП: В начале года закупки госкомпаний у малого бизнеса превысили 1,6 трлн рублей

Наибольший прирост числа договоров с начала года наблюдался в секторах вспомогательных услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием (рост более чем в 48 раз), химических веществ и продуктов (почти в семь раз), а также программного обеспечения и IT-консалтинга (рост более чем в четыре раза).