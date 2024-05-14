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В Мюнхене сотрудник музея вывесил свою картину в галерее современного искусства

В Мюнхене сотрудник музея вывесил свою картину в галерее современного искусства

14 мая 2024, 14:29
Фото: 1MI
В мюнхенской пинакотеке произошел недавно необычный перфоманс. Сотрудник галереи тайно вывесил собственную работу на стену галереи. Теперь ему грозит тюремный срок.

Данная пинакотека является одной из самых известных галерей мира. В ней представлены произведения знаменитых художников современности, таких как Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Пауль Клее, а также Энди Уорхол. Более того, мюнхенская галерея — один из крупнейших музеев Германии, где представлено свыше 20 тыс. произведений искусства.

Как пишет newia.ru, сотрудник технической службы проник в зал, где проходила выставка, и незаметно повесил на стене собственную работу.

Смотрители музея обнаружили новую картину, но решили ее не снимать и дождаться окончания рабочего дня. О содержании полотна источник не сообщает, но известно, что его размер был 61×119 см.

После того как техник признался в содеянном, его уволили, а музей проинформировал об инциденте правоохранительные органы. В музее оценили ущерб от деяния в 100 евро. Теперь нарушителю грозит уголовное наказание сроком до двух лет лишения свободы.

#Общество#Искусство#Выставка#Художники#Все материалы авторов
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