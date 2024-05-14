В Мюнхене сотрудник музея вывесил свою картину в галерее современного искусства

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Данная пинакотека является одной из самых известных галерей мира. В ней представлены произведения знаменитых художников современности, таких как Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Пауль Клее, а также Энди Уорхол. Более того, мюнхенская галерея — один из крупнейших музеев Германии, где представлено свыше 20 тыс. произведений искусства.
Как пишет newia.ru, сотрудник технической службы проник в зал, где проходила выставка, и незаметно повесил на стене собственную работу.
Смотрители музея обнаружили новую картину, но решили ее не снимать и дождаться окончания рабочего дня. О содержании полотна источник не сообщает, но известно, что его размер был 61×119 см.
После того как техник признался в содеянном, его уволили, а музей проинформировал об инциденте правоохранительные органы. В музее оценили ущерб от деяния в 100 евро. Теперь нарушителю грозит уголовное наказание сроком до двух лет лишения свободы.