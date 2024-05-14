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Posted 14 мая, 12:03

Published 14 мая, 12:03

Modified Сегодня, 01:24

Updated Сегодня, 01:24

В Голышмановской больнице появился свой компьютерный томограф

В Голышмановской больнице появился свой компьютерный томограф

14 мая 2024, 12:03
Фото: 1MI
В областной больнице №11 (Голышманово) два месяца назад был установлен новый компьютерный томограф. За это время на нем прошли обследование 145 человек. Оборудование закуплено по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«КТ-диагностика — это один из самых информативных методов исследования, который позволяет выявить различные заболевания на ранних стадиях. Новый аппарат значительно расширил наши диагностические возможности и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на более высоком уровне», — рассказал врач-рентгенолог Артём Самусев.

Новый аппарат оснащен современным программным обеспечением, что позволяет получать высокоточные изображения. Это дает врачам возможность более точно диагностировать заболевания и назначать эффективное лечение пациентам.

«Установка КТ-аппарата в нашей больнице — это очень важное событие. Теперь мы можем проводить более широкий спектр диагностических исследований и оказывать более качественную медицинскую помощь нашим пациентам», — отметил главный врач Областной больницы Алексей Белов.

#Общество
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