В Голышмановской больнице появился свой компьютерный томограф

Posted 14 мая, 12:03
Published 14 мая, 12:03
Modified Сегодня, 01:24
Updated Сегодня, 01:24
«КТ-диагностика — это один из самых информативных методов исследования, который позволяет выявить различные заболевания на ранних стадиях. Новый аппарат значительно расширил наши диагностические возможности и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на более высоком уровне», — рассказал врач-рентгенолог Артём Самусев.
Новый аппарат оснащен современным программным обеспечением, что позволяет получать высокоточные изображения. Это дает врачам возможность более точно диагностировать заболевания и назначать эффективное лечение пациентам.
«Установка КТ-аппарата в нашей больнице — это очень важное событие. Теперь мы можем проводить более широкий спектр диагностических исследований и оказывать более качественную медицинскую помощь нашим пациентам», — отметил главный врач Областной больницы Алексей Белов.